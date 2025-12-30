2026 해맞이, '핫팩' 2026개 선물… 새울 파빌리온, 새울 희망충전소 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새해 첫날 오전 5시부터 선착순

"핫팩 받아 가세요."

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)가 새해 첫날 대한민국 대표 해맞이 명소인 간절곶에 위치한 새울 파빌리온에서 '2026 해맞이 새울 희망 충전소'를 운영한다.

이번 행사는 새해 첫해를 보기 위해 간절곶을 찾은 시민과 관광객에게 따뜻한 응원과 희망의 에너지를 전하고자 마련됐다. 오는 1월 1일 오전 5시부터 새울 파빌리온을 방문하는 선착순 2026명에게 핫팩과 간식을 무료로 제공할 예정이다.

'새울 희망 충전소'는 추운 새벽 시간대 해맞이를 기다리는 방문객의 몸과 마음을 동시에 따뜻하게 채워주는 공간으로 2026년 새해의 출발을 응원하는 의미를 담아 연도와 동일한 인원인 2026명에게 따뜻한 선물을 나눈다.





새울 파빌리온은 에너지와 환경, 미래를 주제로 한 체험형 홍보관으로 지역관광 활성화와 시민 소통을 위한 다양한 문화 프로그램을 운영하고 있다.

