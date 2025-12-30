도서관에서도 '노동신문' 본다…北온라인 사이트도 개방 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 북한 노동당 기관지인 노동신문 등 북한 매체를 온·오프라인에서 국민 누구나 볼 수 있도록 전면 개방을 추진한다.

2018년 평양순안공항에서 이용객이 노동신문을 보고 있다. /평양공연사진공동취재단

김남중 통일부 차관은 30일 정부서울청사에서 브리핑을 갖고 "국민들의 북한자료 전반에 대한 접근과 이용이 용이해지도록 노력하고 있다"고 말했다. 이는 지난 19일 통일부 업무보고 당시 이재명 대통령이 북한매체를 국민에 개방할 필요가 있다는 취지의 발언을 한 데 따른 후속 조치다.

정부는 앞서 특수자료 감독부처 협의체를 개최해 기존 '특수자료'로 분류되던 북한 매체를 일반 간행물과 동일한 '일반자료'로 재분류하기로 결정, 이날 감독부처에 통보했다.

이에 따라 이날부터 국내에서 노동신문을 취급하는 20여개 기관에서 열람이 가능하다. 통일부 북한자료센터, 국립중앙도서관, 국회도서관, 일부 국립대학 도서관, 국립평화통일민주교육원 등이 해당된다.

정부는 온라인을 통해서도 제한 없이 접근할 수 있도록 노동신문, 조선중앙통신 등 북한 관련 사이트 60여개를 개방할 방침이다. 다만 이는 정보통신망법 개정이 필요한 사안인 만큼 향후 국회와 협력할 예정이다.





이와 함께 김 차관은 "통일부는 2026년부터 북한이탈주민에 대한 인식개선과 사회통합 강화 차원에서 '북향민' 명칭을 사용한다"고 밝혔다. 다만 일부 탈북민 단체가 명칭 변경에 반대하고 있는 데 대해 "북향민 사용 취지에 설명하고, 북향민 분들의 의견에도 계속 귀를 기울이겠다"고 말했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

