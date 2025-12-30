화순군, 지역사랑상품권 사용시 12% 할인 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1인당 보유 한도 150만원

전남 화순군이 2026년 새해를 맞아 1월 한 달간 화순사랑상품권 사용 시 최대 12% 할인 혜택을 제공한다.

화순군 청사 전경. 화순군 제공

AD

30일 군에 따르면 이번 할인 혜택은 지류 및 모바일 상품권 충전 시 10% 선할인이 적용되며, 모바일 상품권으로 결제한 고객에게 결제 금액의 2%를 추가 캐시백으로 환급하는 방식이다.

모바일 화순사랑상품권은 스마트폰 앱 'CHAK(착)'에서 충전할 수 있으며, 관내 모바일 화순사랑상품권 가맹점 약 3,000개소에서 QR 코드 결제도 사용할 수 있다.

화순사랑상품권의 월 통합 구매 한도는 70만원이며, 이 중 지류 상품권은 최대 30만 원까지 구매할 수 있으며 1인당 보유 한도는 150만 원이다.

박용희 군 지역경제과장은 "이번 추가 캐시백은 단순한 할인 혜택을 넘어 실질적인 소비 촉진과 소상공인 매출 안정을 위해 마련됐다"며 "지역사랑상품권에 대한 지속적인 지원이 물가 상승과 경기 침체로 어려움을 겪는 군민의 가계 부담을 완화하고 지역 소상공인의 매출 증대에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





AD

한편, 내년도 화순사랑상품권은 지류 및 모바일 상품권에 대해 10~15% 할인율을 적용하며 800억원 규모로 운영할 계획이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>