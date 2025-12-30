삼척시-삼척관광문화재단, KTX-이음 삼척역 첫 열차 환영행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동해선 개통 1주년·KTX-이음 첫 운행

삼척시, 철도 관광객 맞이 '후끈'

강원도 삼척관광문화재단과 삼척시는 동해선 개통 1주년과 KTX-이음 삼척역 첫 열차 운행을 기념해 삼척을 방문한 철도 이용객을 대상으로 환영행사와 다양한 이벤트를 공동으로 진행했다고 30일 밝혔다.

삼척관광문화재단과 삼척시는 동해선 개통 1주년과 KTX-이음 삼척역 첫 열차 운행을 기념해 삼척을 방문한 철도 이용객을 대상으로 환영행사와 다양한 이벤트를 공동으로 진행하고 있다. 삼척시 제공

이번 행사는 철도 접근성 향상에 따른 삼척 관광의 새로운 도약을 알리고 KTX-이음 첫 열차를 이용해 삼척을 찾은 관광객에게 환영의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

30일 KTX-이음이 처음 도착한 삼척역에서 첫 열차 이용객을 대상으로 환영 인사와 함께 기념품 증정, 포토존 운영, 삼척 관광 홍보 이벤트 등을 진행하며 관광객을 맞이했다.

특히 삼척관광문화재단과 삼척시는 삼척의 주요 관광지와 축제, 체험 프로그램을 소개하는 홍보물을 배포해 철도 이용 관광객의 체류형 관광을 활성화하고 재방문을 유도하는 데 주력했다.

재단 관계자는 "동해선 개통 1주년과 KTX-이음 첫 열차 운행은 삼척 관광 접근성을 크게 높이는 중요한 전환점"이라며 "삼척시와의 긴밀한 협력을 통해 철도 연계 관광을 활성화하고 관광객 만족도를 높이기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





한편 동해선 개통 이후 삼척은 수도권과 영남권 주요 도시와의 이동 편의성이 크게 개선됐으며, KTX-이음 운행을 계기로 관광객 유입 확대와 지역경제 활성화가 기대되고 있다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

