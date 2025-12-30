익산시 '청소년 맞춤형 상담 서비스' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전북 익산시가 청소년상담복지센터를 통해 지역 청소년을 위한 맞춤형 상담 서비스를 운영하고 있다.

30일 시에 따르면 이번 상담 서비스는 학업 스트레스와 대인관계 등으로 어려움을 겪는 지역 청소년의 건강한 성장을 지원하고자 마련됐다.

시는 최근 디지털 기기 과의존과 정서적 고립감을 호소하는 청소년이 늘어남에 따라, 9~24세 청소년을 대상으로 다각적인 심리 지원 체계를 가동 중이다.

주요 프로그램으로 전문 상담사와의 1:1 개인 상담, 성격·진로·학습 유형을 파악하는 전문 심리검사, 사회성 향상을 위한 집단상담 등을 운영하고 있다.

특히 심리적 문턱이 높은 고위기 청소년을 위해 상담사가 직접 가정과 학교 등 현장을 방문하는 '청소년 동반자(YC)' 프로그램을 통해 안전망을 강화하고 있다.

또 365일 24시간 운영되는 '청소년 전화 1388'을 통해 전화, 문자, 카카오톡 등 청소년에게 익숙한 방식으로 실시간 상담을 제공한다. 위기 상황 발생 시에는 지역사회 청소년 안전망과 연계해 긴급 구조와 의료 지원, 사후 관리까지 통합적으로 지원한다.

이와 함께 학교 밖 청소년을 위한 검정고시 학습, 자격증 취득, 자기 계발 활동 지원도 함께 운영하고 있다. 도움이 필요한 청소년은 누구나 익산시청소년상담복지센터로 연락하면 된다.





시 관계자는 "청소년들이 혼자 고민하지 않고 언제든지 청소년 상담복지센터를 찾아 마음의 쉼표를 얻을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "앞으로도 청소년의 건강한 성장을 위해 촘촘한 상담·지원 체계를 이어가겠다"고 말했다.





