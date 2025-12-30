[오늘의신상]스타벅스, 美시트콤 '프렌즈'과 새해 첫 컬래버 컬렉션

프렌즈 IP 활용한 상품 선봬

스타벅스 코리아가 2026년 새해 첫날부터 글로벌 컨슈머 프로덕트사 '워너브라더스 디스커버리 글로벌 컨슈머 프로덕트(Warner Bros. Discovery Global Consumer Product)'와 손잡고 워너브라더스 텔레비전의 인기 시트콤 '프렌즈(FRIENDS)' IP를 활용한 프로모션을 내년 2월3일까지 진행한다고 30일 밝혔다.

프렌즈는 뉴욕 맨해튼을 배경으로 여섯 친구의 삶과 우정을 다룬 작품으로, 10개 시즌에 걸쳐 방영된 미국의 인기 시트콤이다. 국내에서도 세대를 아우르며 즐기는 작품으로 현재까지도 많은 사랑을 받고 있다.

스타벅스는 매장을 방문하는 모든 버디(단골) 고객들에게 친구 같은 친근함을 표현하고 새해의 안녕을 염원하는 마음을 담아 첫 프로모션의 슬로건을 'Happy New Year My Buddy, My Friends'로 정하고 프렌즈 시리즈의 대표 장면을 담아낸 테마 음료, 푸드, 굿즈 등으로 고객과 함께 새해를 맞이한다.

프렌즈 컬래버레이션. 스타벅스

컬래버레이션 음료로 소개되는 '프렌즈 얼 그레이 베리 티 라떼'는 블루베리, 블랙베리, 스트로베리 3종을 활용해 만든 소스와 얼 그레이 밀크 티 베이스의 조화가 특징인 음료로 제품 상단에 토핑된 보랏빛 폼 위에 노란색 투명 사인판을 올려 프렌즈 시리즈에서 유명한 상징인 '모니카의 대문'을 표현했다. '프렌즈 시나몬 돌체폼 카푸치노'는 시나몬의 스파이시함과 달콤한 돌체폼이 어우러진 카푸치노로, 프렌즈를 즐기던 그 시절 감성과 주인공들이 마시던 카푸치노의 분위기를 연상케 한다.

프렌즈 인기 에피소드에서 소개된 음식들도 컬래버레이션 상품으로 출시된다. '프렌즈 엎어진 치즈케이크'는 드라마 속 인물이 바닥에 떨어진 치즈케이크를 먹는 명장면에서 영감을 얻어 실제로 엎어진 케이크 모양으로 출시된다. 마스카포네 크림치즈 케이크에 블랙사파이어로 만든 잼 필링을 채웠으며, 로투스가 들어간 바삭한 식감의 쿠키 도우로 겉을 감싸 포크 등 식기로 쿠키를 깨먹는 재미를 더했다. '프렌즈 라구 미트볼 샌드위치'는 치아바타 롤 속에 미트볼, 라구 토마토 소스, 치즈 등을 넣은 상품이다.

이 밖에도 프렌즈 주인공들의 감성을 제대로 느낄 수 있는 '조이의 플러팅 머그', '챈들러의 고백을 부르는 칠면조 베어리스타 키체인' 등 다양한 종류의 굿즈 11종을 만나볼 수 있다.

스타벅스는 이번 프렌즈 협업을 기념해 1월1일부터 2월3일까지 프렌즈의 각 캐릭터에 맞게 구성된 음료와 푸드를 특별한 가격에 즐길 수 있는 페어링 이벤트를 전개한다. 오는 2월3일까지 장충라운지R점에서 프렌즈 컬래버레이션 팝업 스토어를 운영한다.





한편, 스타벅스는 1월1일부터 매년 출시 때마다 큰 인기를 얻고 있는 '더블 에스프레소 크림 라떼'를 재출시하고, 남해산 햇유자와 산뜻한 서양배, 캐모마일 티가 은은하게 어우러진 '유자 배 캐모마일 티'를 뉴이어 시즌 음료로 새롭게 선보인다. 이와 함께 붉은 말의 해를 기념해 귀여운 말이 뛰어노는 당근밭을 형상화한 고소한 풍미의 '붉은말 당근밭 케이크'와 붉은 말을 활용한 다양한 굿즈 상품을 전국 스타벅스 매장에서 만나볼 수 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

