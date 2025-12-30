AI로 바이오 소재 발굴·국산화 가속…국가 바이오데이터 700만건 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생명연구자원 정책, '확보·관리'에서 '공유·활용' 중심으로 전환

정부가 인공지능(AI)을 활용해 유용한 바이오 소재를 선제적으로 발굴하고, 수입 의존도가 높은 핵심 생명 소재의 단계적 국산화를 추진한다. 국가 연구·개발(R&D)과 공공·민간에 흩어진 바이오 데이터를 하나로 연결해 2030년까지 700만 건 이상의 국가 바이오 데이터를 구축하고, 바이오 AI 특화 모델 개발을 위한 전용 고성능 컴퓨팅 인프라도 단계적으로 확충한다.

대통령 직속 국가과학기술자문회의는 지난 23일부터 30일까지 제4회 심의회의를 서면으로 개최해 이 같은 내용을 담은 '제4차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획(2026~2030년)'과 '제1차 식품·의약품 규제과학혁신 기본계획(2026~2030년)'을 심의·의결했다.

심의1호. 국가생명연구자원 공유활용 전주기 추진 체계도. 과기정통부 제공

바이오 정책 축 전환…'소장'에서 '활용 생태계'로

제4차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획은 '생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률'에 따른 범부처 최상위 계획으로, 과학기술정보통신부를 비롯한 12개 부처·청이 공동 수립했다.

정부는 AI 바이오 확산에 대응해 생명연구자원 정책의 중심을 기존 '확보·관리'에서 '공유·활용 생태계 조성'으로 전환하기로 했다. 이를 위해 ▲바이오 소재 ▲바이오 데이터 ▲민·관 협력 등 3대 전략과 10대 중점 과제를 추진한다.

우선 AI 기반 분석을 통해 활용 가치가 높은 바이오 소재를 선제적으로 발굴하고, 수입 의존도가 높은 핵심 소재는 단계적으로 국산화를 추진한다. 지역별 핵심 연구기관을 중심으로 기업 수요에 맞춘 바이오 소재 특화 산업 육성도 병행한다.

국가 바이오데이터 700만건 목표…AI 분석 인프라 확충

바이오 데이터 분야에서는 국가바이오데이터통합플랫폼(K-BDS)을 중심으로 국가 R&D 사업과 공공·민간에 산재한 데이터를 연계해 2030년까지 700만 건 이상의 데이터를 확보한다는 목표를 제시했다.

민감한 인체 유래 데이터 등은 보안 환경에서 분석하고, 바이오 AI 특화 모델 개발과 활용을 지원하기 위한 전용 고성능 컴퓨팅 인프라도 단계적으로 확충한다. 부처 협업을 통해 대규모 데이터 세트인 '범부처 매머드 셋'을 구축하고, 데이터 검색·활용 편의성도 높일 계획이다.





이번 회의에서는 식품·의약품 분야에 AI·데이터 기반 규제과학을 도입하는 제1차 식품·의약품 규제과학혁신 기본계획도 함께 의결됐다. 정부는 AI·빅데이터를 활용한 위해 요인 사전 예측, 의료제품 허가·심사 지원 시스템 구축 등을 통해 안전관리의 과학적 기반을 강화하고, 혁신 식의약 제품의 신속한 시장 진입을 지원할 방침이다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

