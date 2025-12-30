자비스앤빌런즈, 성평등가족부 '가족친화기업' 재인증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2022년 첫 선정 이후 재인증 성공

김범섭 대표 "일가정 양립 지원 지속 확대"

삼쩜삼을 운영하는 자비스앤빌런즈가 성평등가족부의 '가족친화기업' 재인증을 획득했다고 30일 밝혔다.

자비스앤빌런즈는 2022년 첫 인증을 시작으로 2027년까지 연장에 성공해 6년간 가족친화기업 타이틀을 달게 됐다.

가족친화인증은 심사를 통해 자녀 출산 및 양육 지원, 유연근무제도, 가족 친화 직장문화 조성 등을 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 주어진다. 자비스앤빌런즈는 이번 연장 심사에서 평균 점수(79.7점)를 크게 웃도는 95.6점을 받아 인증 자격을 유지하게 됐다.

특히 월 단위 목표 근로시간만 충족하면 출퇴근 시간을 자유롭게 선택할 수 있는 선택적 근무시간제와 시간 단위 연차제도, 월 최대 8회 재택근무, 장소에 구애 없이 연 1회 최대 1달까지 사용할 수 있는 원격 근무(워케이션) 제도 등 유연한 근무 환경이 우수한 평가를 받았다.

출산·양육 지원 분야에서도 여성 근로자의 육아휴직 및 육아기 근로시간 단축 이용률은 75%, 배우자 출산휴가 이용률과 출산휴가 및 육아휴직 후 고용유지율(복직률)은 100%를 기록했다. 자비스앤빌런즈는 태아검진, 난임치료, 유산·사산휴가 등 여러 가족친화 제도를 펼치고 있다.





김범섭 자비스앤빌런즈 대표는 "가족친화적인 사내 문화 조성은 빌런즈들의 근로 의욕을 고취해 생산성 향상으로 이어지고 있다"며 "일과 가정이 양립하는 지원 제도를 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

