고창군, 공공기관 종합청렴도 평가서 2등급

전북 고창군이 국민권익위원회에서 주관한 '2025년 공공기관 종합청렴도 평가'에서 상위권인 종합 2등급을 달성했다.

고창군 인허가청렴교육. 고창군 제공

30일 군에 따르면 이번 평가에서 올해 종합청렴도 측정 결과 전국 군 단위 기초지자체 평균보다 높은 점수를 받았으며, 체감도 및 노력도 부문 모두 군 단위 지자체 대비 높은 점수를 받았다.

군은 군수 주재로 관리직 공무원 간담회·조직문화개선 전략회의 등을 열며 고위직이 솔선수범하는 청렴도 향상 분위기를 조성했다.

또 주요정책 부패 위험성 사전진단제, 내부 자체 청렴도 설문조사, 인허가분야 맞춤형 청렴 교육 실시 등 부패 취약 분야 개선 노력을 통해 군민에게 신뢰받는 청렴 우수기관으로서 다양한 노력을 기울였다.

특히 군수를 중심으로 강력한 청렴 실천 의지를 표명해 청렴 시책 추진 동력을 확보하고, 체계적인 반부패 청렴 정책 수립 후 이를 충실히 이행한 결과 지난해에 이해 올해 역시 상위권의 성적을 기록했다.





심덕섭 고창군수는 "모든 공직자가 솔선수범해 청렴한 공직문화를 조성해 앞으로도 고창군은 군민으로부터 신뢰받는 청렴한 행정을 펼쳐나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

