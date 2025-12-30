[신년사]정광천 이노비즈협회장 "현장 데이터 활용 불확실성 해소할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"글로벌 비상 도약의 해"

정광천 이노비즈협회 회장은 병오년(丙午年) 새해에 제조 기반의 이노비즈 기업들이 현장 데이터 활용의 불확실성을 해소할 수 있도록 제도 개선에 나서겠다고 밝혔다.

30일 정 회장은 신년사를 통해 "2026년을 'AI로 혁신하고 글로벌로 비상하는 도약의 해'로 선포하겠다"며 이같이 밝혔다.

그는 "이노비즈 기업은 올해 급격한 변화와 도전 속에서도 기술 혁신의 불길을 결코 꺼뜨리지 않고 대한민국 경제의 든든한 중추 역할을 수행했다"며 "특히 새 정부 출범에 맞춰 중소벤처기업부, 조달청 등 주요 정부 기관과 소통하며 AI 시대에 걸맞은 제도적 토대를 마련하는 데 집중했다"고 평가했다.

이어 내년도 주요 추진 과제를 제시했다. 정 회장은 "내년 환율 변동성 확대와 글로벌 질서 변화로 경영 환경은 복잡해지겠지만, 준비된 기업들에는 오히려 새로운 기회의 장이 될 것"이라며 "제조 기반의 이노비즈 기업들이 현장 데이터 활용의 불확실성을 해소할 수 있는 제도 개선에 나서겠다"고 강조했다.

또 "R&D 성과가 시장에서 실질적인 '돈이 되는 혁신'으로 이어지도록 개발부터 실증, 인증, 초기 고객 확보에 이르는 전 주기적 지원 체계를 굳건히 구축하고, 단순한 수출을 넘어 현지 네트워크를 통한 '글로벌 확장'에 박차를 가해 회원사의 경쟁력을 세계 무대에 증명해 보이겠다"고 말했다.





정 회장은 "말은 함께 달릴 때 더 멀리, 더 안전하게 나아갈 수 있다"며 "언제나 회원사의 든든한 동반자로 기술혁신의 길을 함께 걷겠다"고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

