[오늘의신상]"다 먹으면 금메달 1돈"…노브랜드 버거 '가장 매운 버거' 도전장

신세계푸드 노브랜드버거

'고스트페퍼 버거' 2종

고스트페퍼 살사 소스 적용

스코빌지수 5203SHU

신세계푸드 노브랜드 버거가 겨울 시즌 한정 메뉴로 '고스트페퍼 버거' 2종을 출시했다고 30일 밝혔다.

이번 신메뉴는 강하고 자극적인 매운맛을 선호하는 소비 트렌드에 맞춰, 기네스북에 '세계에서 가장 매운 고추'로 등재된 고스트페퍼(부트 졸로키아)를 활용한 것이 특징이다. 고스트페퍼 소스를 주재료로 매운맛을 극대화해 스코빌지수 5203SHU를 구현했으며, 국내 프랜차이즈 버거 메뉴 중 가장 강렬한 매운맛을 갖췄다.

NBB 고스트페퍼 버거 포스터. 신세계푸드

먼저 '고스트페퍼 살사 더블 버거'는 더블 패티에 해쉬브라운, 치즈, 딜오이피클, 양상추, 양파 등 다양한 토핑을 더해 풍성한 식감을 살렸다. 여기에 노브랜드 버거만의 고스트페퍼 살사 소스 블렌딩으로 감칠맛과 산미를 더해 매운맛의 풍미를 강화했다. '고스트페퍼 살사 치킨 버거'는 바삭한 통가슴살 치킨 패티에 신선한 야채, 고스트페퍼 살사 소스를 조합해 치킨 특유의 감칠맛을 한층 끌어올렸다. 가격은 '고스트페퍼 살사 더블 버거' 단품 7500원, 세트 9500원, '고스트페퍼 살사 치킨 버거' 단품 5400원, 세트 7400원이다.

출시 기념 프로모션도 진행한다. 다음 달 12일까지 신메뉴 구매 후 SNS 후기 이벤트에 응모한 고객 5명을 추첨해 '고스트페퍼 완주 기념 금메달 1돈'을 증정한다. 다음 달 10일까지는 노브랜드 버거 앱에서 신메뉴 단품 구매 시 감자튀김과 음료가 포함된 무료 세트업 혜택을 제공한다.

노브랜드 버거는 이번 신메뉴를 통해 흥행 흐름을 이어가겠다는 계획이다. 앞서 출시한 '골든 카츠 버거' 2종은 바삭한 카츠 패티와 돈가스 소스 조합으로 호응을 얻으며 출시 2달 만에 누적 30만개 판매를 돌파했다.





신세계푸드 관계자는 "매운맛 트렌드에 맞춰 국내 버거 가운데 가장 매운 고스트페퍼 버거를 선보였다"며 "앞으로도 고객에게 차별화된 경험을 제공할 수 있는 메뉴를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

