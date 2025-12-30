[클릭 e종목]"GS건설, 내년 실적 기대 낮춰야…2027년 반등"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권은 30일 GS건설에 대해 내년 실적은 기대를 낮춰야 하나 2027년에는 반등할 것으로 전망하고 투자의견 '매수'와 목표주가 2만7000원을 유지했다.

강경태 한국투자증권 연구원은 "2025년 부진한 주택 분양을 감안해 2026년 실적 기대를 낮춰야 하지만 바닥을 다진 분양 성과에 따라 2027년 실적은 다시 반등할 것"이라며 "당장의 부진한 실적보다 나아지는 선행지표를 볼 때"라고 말했다.

한국투자증권은 GS건설의 올해 4분기 실적을 연결 기준 매출액 전년 동기 대비 7.5% 감소한 3조1340억원, 영업이익은 167.1% 늘어난 1074억원으로 추정했다. 강 연구원은 "컨센서스(증권사 전망치 평균)와 비교해 매출은 부합, 영업이익은 6.6% 하회하는 수준"이라며 "영업이익이 컨센서스를 소폭 밑도는 이유는 건축·주택 부문의 연결 매출액이 부족하고 수익성 좋은 신사업 부문 매출액이 감소하기 때문"이라고 설명했다.

4분기 신사업 매출액(4648억원)은 3분기에 비해 24.9% 감소할 것으로 추정된다. 강 연구원은 "베트남 개발 사업지 수분양자들의 잔금 납부 쏠림 등 3분기 일회성 효과를 제외했기 때문"이라고 말했다.





건축·주택 부문 매출액은 2026년을 저점으로 2027년부터 반등할 것으로 전망된다. 강 연구원은 "미착공 프로젝트 파이낸싱(PF) 보증 부담이 큰 폭으로 감소했기 때문"이라며 "2025년 4분기 말 기준 브릿지론 PF 보증 잔액은 1조5000억원으로 추정한다. 3분기 말(2조3000억원)에 비해 33.3% 감소한 것인데 경기도 오산을 비롯해, 대전, 천안, 아산 등 지방권역 대형 현장 중 일부가 본 PF로 전환한 효과"라고 설명했다. 이어 "GS건설의 주택 분양 세대수는 2022년 이후 3개년 연속 감소해 2025년에 1만세대를 밑돌지만 2026년부터 바닥을 다지게 될 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

