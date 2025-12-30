성남시, 8호선 판교 연장 B/C 1.03 '경제성 확보'…사업 추진 ‘청신호’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신상진 시장 “내년 예타 통과 위해 행정력 집중”

성남시, 8호선 판교 연장 '경제성 확보'

경기도에 예비타당성조사 대상사업 제출

경기 성남시(시장 신상진)가 핵심 교통 현안인 '지하철 8호선 판교 연장사업'이 경제성 확보라는 최대 난관을 극복하며 사업 추진에 탄력을 받게 됐다. 2년 전 낮은 사업성으로 고배를 마셨던 성남시는 이번에 비용 대비 편익(B/C) 지수를 1.03으로 끌어올리며 예비타당성조사 통과를 위한 든든한 발판을 마련했다.

지하철 8호선 판교연장사업 노선도. 성남시 제공

성남시는 30일 지하철 8호선 판교 연장사업에 대한 사전타당성조사 용역 결과 B/C값이 1.03으로 분석됐다고 발표했다. 통상 국가 철도망 사업에서 B/C 1.0은 사업 추진 여부를 결정짓는 '경제적 타당성'의 기준선으로 통한다.

이번 결과는 지난 2023년 예비타당성조사 철회 당시 비용 대비 편익(B/C) 0.76과 비교해 무 0.27P 상승한 수치로, 교통수요 예측의 현실화와 사업비 절감 노력이 종합적으로 반영된 성과로 평가된다.

사전타당성조사에서는 최신 국가교통데이터베이스(KTDB)를 적용하고, 백현마이스 개발사업 등 성남시가 추진 중인 주요 개발사업의 장래 교통수요를 반영해 수요 예측의 신뢰도를 높였다. 또한 지하차도 등 시설물 계획을 최적화해 공사비와 운영비를 절감함으로써 경제성이 크게 개선됐다.

성남시는 이번 사전타당성조사 결과를 바탕으로 30일 경기도에 지하철 8호선 판교 연장사업을 예비타당성조사 대상사업으로 제출했다.

신상진 성남시장은 "지하철 8호선 판교 연장사업은 판교테크노밸리를 비롯한 수도권 남부 핵심 거점의 교통 문제를 구조적으로 개선할 수 있는 사업"이라며 "사전타당성조사에서 경제성이 확보된 만큼 국가 재정사업으로 추진될 수 있도록 예비타당성조사 통과에 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





지하철 8호선 판교 연장사업이 추진될 경우, 판교 일대 출·퇴근 시간대 교통 혼잡 완화와 함께 수도권 남부권의 광역교통 접근성 개선에 크게 기여할 것으로 기대되고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

