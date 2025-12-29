3.8조원 계약이 973만원으로…엘앤에프, 테슬라 계약 대폭 축소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"글로벌 시장 환경 변화"

"실적엔 영향 크지 않을 것"

이차전지 양극재 전문기업 엘앤에프와 테슬라의 3조8000억원대 규모 공급계약이 사실상 해지됐다.

대구에 위치한 엘앤에프 대구 구지3공장. 엘앤에프

AD

엘앤에프는 29일 3조8347억원 규모의 공급계약이 973만316원으로 감액됐다고 공시했다. 엘앤에프는 "글로벌 전기차 시장과 배터리 공급 환경 변화 속에서 일정이 조정되는 과정에서 불가피하게 발생했다"고 설명했다. 이어 "당사의 주력 제품인 NCMA95 하이니켈 제품의 출하 및 고객 공급에는 어떠한 변동도 없다"며 "한국 주요 셀 업체향 출하 역시 안정적으로 진행되고 있다"고 강조했다.

엘앤에프는 2023년 2월 미국 전기차 업체 테슬라와 3조8347억원 규모의 하이니켈 양극재 공급계약을 맺었다고 밝힌 바 있다. 제품 공급 기간은 2024년 초부터 2025년 말까지 2년간이었다.

업계에선 이번 공급계약 감액을 두고 사실상 계약해지라는 평가가 나오고 있다. 다만 엘앤에프 관계자는 "고객사와 여러 논의를 진행하고 있어 계약해지는 아니다"라며 "그간 매출 비중이 거의 없었기 때문에 실적엔 큰 영향 없을 것"이라고 설명했다.

엘앤에프는 지난 2년간 원재료 가격 급변 등으로 이차전지 산업 전반의 조정 국면을 겪었으나, 올해 3분기 하이니켈 양극재 출하량이 사상 최대치를 기록하며 실적 턴어라운드에 성공했다. 현재 니켈 함량을 95%까지 높인 하이니켈 제품을 중심으로 원통형 배터리용 단결정 하이니켈, 중저가 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장 대응을 위한 리튬인산철(LFP) 양극재 등 다양한 시장을 고려한 제품 포트폴리오 확대를 추진 중이다.





AD

업계에서는 미국의 보조금 취소와 유럽 전기차 정책 변화 등으로 인해 배터리 업계 수주난이 심화할 것이란 우려가 커지고 있다. 앞서 LG에너지솔루션은 지난 17일 포드와 9조6000억원 규모의 계약을 해지한 데 이어 26일에는 미국 FBPS와도 3조9000억원 규모의 계약을 취소한 바 있다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>