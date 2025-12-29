강원랜드, 태백 거주 직원 위한 태백생활관 개관식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직원 근로 여건 개선·지역 균형 발전 도모 위한 상생협력 박차

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 석탄산업전환지역 균형 발전과 직원들의 주거 복지 향상을 위해 태백지역 신규 직원숙소 태백생활관 건립을 완료하고 개관식을 개최했다고 29일 밝혔다.

최철규 강원랜드 대표이사 직무대행이 29일 석탄산업전환지역 균형 발전과 직원들의 주거 복지 향상을 위해 태백지역 신규 직원숙소 태백생활관 건립 개관식에서 인사말을 하고 있다. 강원랜드 제공

태백시 황지동 태백생활관에서 열린 개관식에는 최철규 강원랜드 대표이사 직무대행, 임우혁 강원랜드 노동조합 위원장, 이상호 태백시장, 고재창 태백시의회 의장, 배상훈 태백시 현안대책위원회장, 지역사회 관계자 등 약 100여명이 참석했다.

강원랜드는 태백시, 태백시의회, 태백시현안대책위원회와 함께 태백생활관 건립을 추진해왔다.

태백생활관은 지상 6층 규모로 건립되었으며, 총 140실(1인 1실)의 독립된 주거 공간과 직원식당, 세탁실, 휴게 공간 등 입주 직원들의 편의를 위한 시설을 갖췄다.

이번 태백생활관 개관은 태백시 정주인구 확대와 지역 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.





최철규 강원랜드 대표이사 직무대행이 29일 석탄산업전환지역 균형 발전과 직원들의 주거 복지 향상을 위해 태백지역 신규 직원숙소 태백생활관 건립 개관식을 개최하고 있다. 강원랜드 제공

최 직무대행은 "태백생활관은 근무 시간대가 다양한 직원들의 주거환경 개선과 지역 균형 발전을 위해 강원랜드와 지역사회가 함께 만든 상생협력의 공간"이라며 "앞으로도 직원복지 향상과 지역 상생을 위한 노력을 이어나갈 것"이라고 밝혔다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

