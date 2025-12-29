강원랜드 "도박 중독 예방도 이제 AI로"…한국심리학회와 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 기반 중독 예방 시스템 구축 공동 워크숍 개최

29일부터 이틀간 AI 이용자 보호 시스템 등 논의

국내 카지노 중독예방 분야에서 선도적 역할을 수행하고 있는 강원랜드 마음채움센터(센터장 김경훈)는 29일부터 양일간 한국심리학회와 제2차 공동 워크숍을 개최한다고 밝혔다.

강원랜드 KLACC가 한국심리학회와 29일부터 양일간 제2차 공동워크숍을 개최하고 있다. 강원랜드 제공

강원랜드 마음채움센터 김경훈 센터장, 최훈석 한국심리학회장 등 업무관계자 20여명이 참석한 가운데 하이원 그랜드호텔에서 진행 중인 이번 워크숍은 중독 예방 연구 활성화를 목적으로 양 기관이 협력하기 위해 마련됐다.

참가자들은 1일차인 29일 ▲강원랜드-한국심리학회 공동 학술연구 주제 및 운영방안 ▲AI 기반 카지노 이용자 보호 시스템 등에 대한 논의를 진행했으며, 2일차인 30일에는 강원랜드 웰니스 센터와 연계한 이용자 대상 과몰입 예방프로그램을 참관한다.

이번 워크숍을 통해 양 기관은 도박문제 예방 전략과 카지노 문화 인식 개선을 주제로 공동 학술심포지엄을 내년도에 추진하기로 합의했으며, 카지노 이용자의 과몰입 예방을 위한 인지행동치료의 한 종류인 행동활성화 기법의 AI 구현 가능성, 설계ㆍ개발 방법 등에 대한 논의도 함께 진행했다.

이처럼 강원랜드와 한국심리학회는 올해 6월 업무협약 체결 이후 도박 예방과 정신건강 증진, 심리서비스 확대와 사회적 책임 실현을 공동의 목표로 삼아 2025 연차학술대회 공동 개최 및 도박관련 논문 발표, 우수 논문 포상 등 다양한 협력 사업을 추진해오고 있다.





김경훈 마음채움센터(KLACC)장은 "이번 워크숍에서 AI 기반 카지노 이용자 보호 시스템에 대한 적절한 접근 방법을 모색할 수 있었다"며 "앞으로 국내 중독분야 예방 연구 활성화를 위하여 최선을 다할 것이다"고 밝혔다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

