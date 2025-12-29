[인사]신한투자증권

<신임>
◆지점장
▲신한Premier안산 김상진 ▲신한Premier강남금융센터 김경덕 ▲신한Premier울산금융센터 김규호 ▲신한Premier청주 김태진 ▲신한PremierPWM한남동센터 장혜원 ▲신한PremierPWM판교센터 황채원
◆부서장
▲채널기업영업부 김경철 ▲자금부 김영한 ▲구조화금융투자부 김용민 ▲커버리지2부 김지훈 ▲AI솔루션부 박대우 ▲대체투자 ·상품심사부 박상현 ▲연금지원부 이영규 ▲기업금융센터 정성욱 ▲부동산금융3부 조동일
<이동>
◆이사대우
▲커버리지3부 방종호
◆센터장
▲신한Premier대구금융센터 김옥연 ▲신한Premier강남금융센터 박성엽 ▲신한Premier도곡금융센터 박세철 ▲신한Premier영업부 이경희
◆지점장
▲신한Premier PWM강남파이낸스센터 권혜정 ▲신한Premier PWM판교센터 김남영 ▲신한Premier 패밀리오피스 청담에비뉴센터 김동석 ▲신한Premier PWM분당센터 김상규 ▲신한Premier PWM대구센터 김성용 ▲신한Premier 분당금융센터 김지현 ▲신한Premier 패밀리오피스 반포센터 김태훈 ▲신한Premier 강남대로금융센터 김현진 ▲신한Premier 남대문 문윤정 ▲신한Premier 평촌 박준형 ▲신한Premier PWM강남센터 변성환 ▲신한Premier 마곡역 신정식 ▲신한Premier PWM일산센터 신진환 ▲신한Premier PWM광주센터 유광식 ▲신한Premier 영업부 이건희 ▲신한Premier PWM태평로센터 이경년 ▲신한Premier 도곡금융센터 이문주 ▲신한Premier 광양금융센터 이상태 ▲신한Premier PWM서울파이낸스센터 조수미 ▲신한Premier PWM잠실센터 조완기 ▲신한Premier 원주금융센터 홍성광
◆부서장
▲투자자산관리부 김경재 ▲회계부 김민철 ▲소비자보호부 김호중 ▲커버리지1부 노건엽 ▲투자금융부 박상협 ▲감리부 안창선 ▲종합금융운용부 이경원 ▲총무부 이경재 ▲ICT기획운영부 이미정 ▲소비자지원부 이준 ▲연금영업센터 이형우 ▲IB종합금융부 진승욱 ▲이사회사무국 최영순
