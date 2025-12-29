"외국인은 더 비싸게"…日 박물관·미술관 이중가격제 검토

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화청, 수익 구조 개선 명분

외국인 요금 내국인의 2~3배 전망

일본 정부가 국립 박물관과 미술관에서 외국인에게 내국인보다 높은 입장료를 받는 이중가격제 도입을 검토하도록 요구할 방침을 굳힌 것으로 알려졌다. 제도가 현실화할 경우 일본 내 이중가격제 적용이 더욱 확산할 가능성이 제기된다.

일본 국립서양미술관. 연합뉴스

AD

요미우리신문은 29일 일본 문화청이 국립 박물관·미술관 법인의 수익 구조 개선을 위해 외국인 대상 입장료를 차등 적용하는 방안을 검토하도록 할 계획이라고 보도했다.

일본의 국립 박물관과 미술관 상당수는 수입의 절반 이상을 정부 교부금에 의존하고 있어 재정 구조가 취약한 상황이다. 여기에 외국인 관람객을 위한 다국어 음성 가이드 설치 등 추가 비용 부담이 늘어나면서 일정 수준의 비용을 외국인에게 부담시키는 것이 필요하다는 판단이 작용한 것으로 전해졌다.

일본 재무성은 이중가격제가 도입될 경우 외국인 관광객 입장료가 일반 관람객의 약 2~3배 수준이 될 것으로 예상하고 있다고 신문은 전했다.

앞서 방일 외국인 관광객이 급증하는 가운데 일부 식당과 놀이시설에서 외국인에게 추가 요금을 부과하는 사례가 잇따르며 논란이 일기도 했다. 올해 초에는 효고현 히메지시가 유네스코 세계유산인 히메지성의 외국인 입장료를 대폭 인상하는 방안을 검토했다가 시의회 반대에 부딪혀 인상 대상을 히메지 시민이 아닌 입장객으로 조정한 바 있다.





AD

한편 이중요금제는 해외 주요 관광지에서도 이미 시행되고 있다. 이집트의 피라미드와 인도의 타지마할은 외국인에게 내국인보다 비싼 입장료를 부과하고 있으며 프랑스 루브르박물관도 내년 1월부터 유럽연합(EU) 역외 관람객을 대상으로 입장료 인상을 예고한 상태다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>