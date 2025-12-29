한국앤컴퍼니, 2026년 임원 인사…계열사 첫 40대 CEO 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

승진자 33명…R&D·혁신 인재 발탁

모델솔루션 대표에 유형민 한타 전략 담당 내정

한국앤컴퍼니그룹이 2026년 임원 인사를 단행했다. 조직 안정과 연구·개발(R&D) 중심의 중장기 성장 기조를 유지하는 가운데 계열사에 그룹 창사 이래 첫 40대 최고경영자(CEO)를 선임하며 젊은 리더십을 전면에 내세웠다.

29일 한국앤컴퍼니그룹은 이같은 인사 기조를 바탕으로 하는 2026년 정기 임원 인사를 발표했다.

이번 인사의 승진자는 총 33명으로, 검증된 전문성과 연구개발(R&D) 역량, 현장 대응 능력을 주요 기준으로 삼았다. 또한 단기 실적보다 중장기 경쟁력과 리스크 관리에 무게를 둔 것이 특징이다. 시행 일자는 2026년 1월 1일이다.

서의돈 한국타이어앤테크놀로지 부사장. 한국앤컴퍼니그룹 제공

AD

우선 서의돈 한국타이어앤테크놀로지 안전생산기술본부장이 부사장으로 승진했다. 서 부사장은 수년간 글로벌 생산 현장의 안전과 품질, 효율성 강화를 동시에 추진해 온 점을 높게 평가받았다. 그룹은 향후 글로벌 생산 거점 확대 과정에서도 안전과 품질을 핵심 경쟁력으로 삼겠다는 방침이다.

연구개발(R&D) 전문 인력 중용도 이번 인사의 주요 코드다. 이번에 승진한 김성호·이형재 전무는 연구개발혁신본부 소속으로, 그룹 내 대표적인 R&D 전문가다. 회사 측은 R&D 혁신을 통해 글로벌 하이테크 경쟁력을 강화하고 미래 모빌리티 생태계 주도권을 선제 확보하겠다는 전략을 강조했다.

유형민 모델솔루션 대표이사. 한국앤컴퍼니 제공

젊은 리더를 전면 배치해 현장 중심 실행력을 강화한 점도 눈에 띈다. 한국앤컴퍼니그룹은 계열사 모델솔루션 대표이사에는 유형민 한국타이어앤테크놀로지 전략혁신담당이 내정됐다. 그룹 창사 이래 첫 40대 CEO다.

유 내정자는 한국타이어에서 중장기 성장 전략과 사업 포트폴리오 고도화 작업을 주도해왔다. 산업 구조 변화와 기술 경쟁이 심화하는 국면에서 전략과 현장을 동시에 이해하는 리더십이 높은 평가를 받았다는 설명이다. 모델솔루션은 로봇·자동차·전자·의료 등 다양한 산업군을 아우르는 엔지니어링 솔루션 기업이다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "이번 임원 인사는 중장기 성장과 안정적 경영 체제 구축, 변화와 혁신의 병행에 초점을 맞췄다"며 "본원적 경쟁력을 강화해 글로벌 하이테크 그룹으로서의 입지를 공고히 할 것"이라고 말했다.

다음은 정기 임원 인사 명단이다.

◆ 한국타이어앤테크놀로지

△부사장 서의돈 △전무 김성호 이형재 △상무 강창환 박진선 신병호 장윤호 문장혁 안병원 유형민 이승형

△상무보 강현석 길기빈 김성주 김영진 윤영진 이용우 임정순 주유석 채호석 최선규 홍승환

◆ 한온시스템

△상무 이성만 △상무보 김숙현 김정호 오용진 정수철 한정열 ABATE, William

◆ 한국앤컴퍼니

△상무 이성찬 △상무보 김동철 채희동 황의택

◆ 모델솔루션





AD

△대표이사(내정) 유형민





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>