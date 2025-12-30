박보검의 '픽'…응팔 10주년 등장한 정관장 '에브리타임'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'응답하라1988 10주년'에 등장

동료배우 3인방에 '에브리타임' 전달

정관장 '에브리타임'이 지난 19일 첫 방송된 tvN 프로그램 '응답하라1988 10주년'에 등장하며 주목받고 있다. 정관장의 모델인 배우 박보검은 동료 배우 3인방에게 '에브리타임'을 전달하며 간편한 섭취로 일상 속 에너지를 챙겼다.

정관장 '에브리타임'은 2012년 출시된 제품으로, TPO(시간·장소·상황)에 맞춰 건강을 케어할 수 있도록 스틱·필름·앰플 등 다양한 제형뿐 아니라 맛과 소재, 기능성을 다변화하며 제품 라인업을 확장하고 있다. '에브리타임'의 대표제품은 '에브리타임 오리지널', '에브리타임 필름', '에브리타임 샷' 등이다.

'에브리타임'은 최근 네이버와 카카오에 '에브리타임xLAMY 데일리 리추얼 키트'를 출시했다. 독일 프리미엄 필기구 브랜드 라미의 인기 모델인 사파리 볼펜 레드를 '에브리타임'과 함께 제공하는 것이 특징으로, 연말 선물로 인기를 끌고 있다.

최근 네이버, 카카오 등 온라인 채널에서 주목받는 '에브리타임 샷'은 앰플 타입 제품이다. 진하게 응축된 홍삼의 에너지를 담아 활력이 필요할 때 효과적으로 충전할 수 있어 3040 연령층 고객에게 특히 인기 있다. 에브리타임 샷, 샷 코어, 아웃도어, 스트롱 등 기능성과 취향을 아우르는 총 4종의 라인업을 갖췄다.

최근 출시한 '에브리타임 플레이버 라인'은 홍삼에 과일의 달콤한 맛을 더한 제품으로 홍삼을 처음 접하는 입문자, 외국인 고객들에게 특히 인기 있다. 세븐베리, 한라봉, 배, 망고 플레이버 총 4종으로 구성돼 취향 따라 골라 먹을 수 있다.





홍삼원물인 '뿌리삼'을 제외한 정관장 전 제품 중 국내 매출과 수출 모두 1위를 기록한 정관장 '에브리타임은' 현지 맞춤형 제품으로 중국, 미국 등 해외에서도 많은 인기를 얻고 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

