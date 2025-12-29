경찰, 쿠팡 임의제출 자료 분석 중…"조작 확인되면 엄정 책임"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 쿠팡의 고객 개인정보 유출 사건과 관련해 쿠팡 측이 임의제출한 자료에 대해 분석을 진행 중인 가운데 해당 자료가 조작됐을 경우 엄정하게 책임을 묻겠다는 입장을 밝혔다.

박정보 서울경찰청장은 29일 정례 기자간담회에서 "쿠팡이 제출한 자료를 확인하고 있고 전자기기의 경우 포렌식 절차가 진행 중"이라며 "만약 허위·조작된 자료를 제출했거나, 허위 사실로 수사기관에 협조한 사실이 확인된다면 불법 행위로 보고 엄중하게 책임을 묻겠다"고 말했다.

앞서 경찰은 지난 21일 쿠팡으로부터 개인정보 유출 용의자인 중국 국적 전직 직원이 작성했다는 진술서와 범행에 사용됐다고 주장된 노트북 등 관련 증거물을 임의제출받았다.

쿠팡은 25일 보도자료를 통해 "고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정했고, 유출자가 범행 일체를 자백하며 고객 정보 접근 방식도 구체적으로 진술했다"고 한 바 있다. 또 고객 정보 접근과 탈취에 사용된 모든 장치와 하드디스크를 회수·확보했으며, 외부로의 정보 전송은 없었던 것으로 자체 조사 결과 확인됐다고 덧붙였다.

경찰은 6차에 걸친 압수수색을 통해 쿠팡 측 디지털 자료 등 전자정보를 확보해 분석하고 있다.

경찰은 압수물 분석이 마무리된 이후에야 중국 국적 피의자 외 다른 공범 개입 여부나 유출 범위 등에 대해 보다 구체적인 설명이 가능할 것으로 보고 있다. 경찰 관계자는 "분석이 끝난 뒤 자료 제출 범위 등을 포함해 설명할 기회가 있을 것"이라고 말했다.





또 쿠팡의 자체 조사와 관련해 적법성 논란이 제기됐으나, 이를 문제 삼아 접수된 고발 건은 현재까지 없는 것으로 파악됐다.





