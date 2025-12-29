[신년사]류진 "한국경제 대전환 시대 열어야…미래전략 로드맵 제시하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년, 꿋꿋이 나아간 해

2026년은 새 기술문명 전환점

AI 신성장 분야 제도 혁신 필요

류진 한국경제인협회 회장이 2026년 새해를 앞두고 "이제 우리도 한국경제 대전환 '뉴 K-인더스트리' 시대를 열어야 한다"고 강조했다.

류 회장은 29일 신년사를 통해 "새로운 접근, 민첩하고 담대한 도전이 필요하다"며 "낡은 제도는 과감히 버리고 민간의 역동성을 되살려야 한다"고 말했다.

그는 2026년이 인류가 새로운 기술문명으로 이동하는 전환점이 될 것이라고 봤다. 류 회장은 "AI(인공지능)와 모빌리티 혁명, 공급망 재편과 기후·인구구조 변화가 국가경제와 산업구조 패러다임을 바꿔놓고 있다"고 설명했다.

류진 한국경제인협회 회장이 지난 5월 22일 서울 중구 남대문로 대한상공회의소에서 열린 '김문수 국민의힘 대선후보-경제5단체 간담회'에서 정책제언을 하고 있다. 김현민 기자

2025년 한해에 대해선 '한국경제가 거센 외풍에 맞서며 한 걸음씩 꿋꿋이 나아간 한 해'라고 평가했다. 류 회장은 "미국 관세정책에 정부와 경제계가 똘똘 뭉쳐 대응했다"며 "관세장벽을 낮추는 데 그치지 않고 조선 등 전략산업에서 협력의 새 지평을 열었다"고 했다. 또 반도체와 조선, 방산 등 전략산업을 중심으로 신뢰와 기술, 개방성을 두루 갖춘 글로벌 공급망의 핵심축으로 부상했다고도 강조했다.

한경협은 한국경제가 나아갈 새로운 성장의 길을 제시하겠다고 밝혔다. 그는 "AI 등 신성장 분야의 경쟁력을 제고하는 제도 혁신과 민관이 함께해야 할 미래전략 로드맵을 제시하겠다"며 "정부와 산업계, 국내외 전문가들과 두루 소통하면서 신성장 전략의 허브, 산업체계 재설계의 플랫폼이 되겠다"고 포부를 전했다.

또 '다 함께 성장하는 대한민국' 실현에 앞장서겠다고 했다. 류 회장은 "오늘의 벤처·스타트업이 내일의 국가대표 대기업으로 성장하는 스케일업 생태계 구축의 청사진을 만들고 실천하겠다"며 "성장의 온기가 사회 구석구석까지 전해지는 민생경제 회복의 다양한 정책과제를 발굴하겠다"고 말했다.





끝으로 '글로벌 리딩 국가 도약'을 선도하겠다고 강조했다. 그는 "한국은 올해로 OECD(경제협력개발기구) 가입 30주년을 맞는다"며 "이제는 아시아·태평양 경제질서의 핵심국가답게 AI·디지털·그린 산업의 글로벌 규범을 주도해야 한다"고 말했다. 그러면서 통상질서 변화에 발 빠르게 대응하기 위해서도 미국, 일본 등 주요국과 파트너십을 한층 강화하겠다고 밝혔다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

