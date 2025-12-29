춘천시, 공공일자리 운영체계 손질해 내년도 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연간 400명 규모 유지…상·하반기 각 200명 선발

희망·행복·지역공동체 일자리 통합 운영…신청·운영 체계 정비



강원도 춘천시(시장 육동한)가 2026년부터 공공일자리 사업 운영방식을 개선해 보다 체계적이고 안전한 일자리 제공에 나선다.

춘천시청 전경.

AD

내년도 춘천시 공공일자리 사업은 연간 400명 규모로 운영된다. 희망일자리 336명, 행복일자리 20명, 지역공동체일자리 44명으로 구성되며, 상·하반기 각 200명씩 선발한다. 이에 따라 1회 평균 참여 인원은 올해 164명에서 내년 200명으로 늘어나 전년 대비 약 22% 확대된다.

참여 대상은 가구소득이 기준중위소득 70% 미만이고 재산 4억원 미만인 만 18세 이상 춘천시민이다. 상반기 참여자 모집 공고는 내년 1월 시 홈페이지를 통해 안내할 예정이다.

앞서 시는 올해 희망·행복·지역공동체 일자리 사업을 통해 총 462명에게 공공일자리를 제공했다. 참여자들은 환경정비와 공공업무 보조, 시책 홍보 등 현장에서 행정 서비스를 뒷받침하며 취업 취약계층의 생계 안정에 기여해 왔다.

이 같은 성과를 토대로 시는 내년부터 공공일자리 운영 방식을 보다 체계적으로 다듬는다. 그동안 유사하게 운영돼 온 희망일자리, 행복일자리, 지역공동체일자리 3개 공공일자리 사업을 하나의 체계로 묶어 운영하고, 참여자는 동일한 기간에 신청하되 사업 유형별로 구분 접수하는 방식으로 운영한다.

사업 운영 시기는 상·하반기 연 2회로 정례화한다. 참여자의 절반 이상이 60대 이상 고령층이며 환경정비 등 현장 근무 비중이 높은 점을 고려해 여름철 폭염 기간은 운영에서 제외하고 사전 안전보건교육을 강화하는 등 근로 여건도 함께 개선한다.

이와 함께 공공일자리의 내실을 높이기 위한 관리 방식도 보완한다. 근무 태도와 현장 적응도를 반영하는 참여자 평가를 통해 성실한 근무 환경을 조성하고 반복 참여에 따른 형평성 문제도 함께 관리해 나갈 계획이다.





AD

이영애 경제진흥국장은 "공공일자리 사업은 시민 생활과 밀접한 현장을 지켜온 사업"이라며 "내년에도 그간의 성과를 토대로 안정적이고 안전한 공공일자리 운영을 이어가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>