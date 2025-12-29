[신년사]최진식 중견련 회장 "2026년 강고한 경제 재도약 토대 구축해야"

'진짜 성장' 주역 중견기업 K산업 경쟁력 강화 강조

최진식 한국중견기업연합회 회장이 2026년에는 코스피 활황과 수출 회복의 낭보를 지속 가능한 산업 펀더멘털의 강화로 연결해 강고한 경제 재도약 토대를 구축해야 한다고 강조했다.

최진식 중견련 회장

AD

최 회장은 29일 '2026 신년사'를 통해 "계엄을 넘어, 통상·안보 위기를 돌파한 국민적 에너지가 더 활기 있게 흘러넘치도록 해야 한다"라면서 "민관의 긴밀한 협력을 통해 국부 창출의 핵심인 기업의 활력을 극대화할 법·제도·정책 패러다임 혁신을 위한 합리적인 합의를 형성하는 한편, 노사 상생의 발전적 경로를 확대하고 활발한 자본의 환류를 통해 보다 풍요로운 민생의 근간을 다독여야 할 것"이라고 했다.

최 회장은 장기적인 '진짜 성장'을 앞당길 방법으로 산업 전반의 '그레이트 리어레인지먼트'를 제안했다. 그는 "분야별, 업종별 대표 경쟁력을 강화함으로써 대기업은 대기업에, 중견기업과 중소기업 또한 그 역량과 경제·사회적 요구에 대응하는 나름의 거점을 확보해야 한다"며 "기업의 자율적 협력을 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁할 분야별, 업종별 특등 사수로 무적함대를 구성하되 인공지능 전환(AX)을 통한 효율적인 사업 재편을 적극 지원함으로써 산업 저변의 다양성을 강화해 나아가야 할 것"이라고 설명했다.

이어 최 회장은 보호무역주의 확산과 공급망 불안정, 고금리와 고환율, 범인류적 과제로서 기후·환경 위기, 공동체의 존속을 위협하는 저출생·고령화의 불안 등이 지속되고 있다는 점을 지적하고 "세계 최고의 기술력을 앞세워 전통 제조업은 물론 K반도체, K방산, K바이오, K뷰티, K푸드, K콘텐츠 등 세계가 열광하는 우리 산업의 미래 성장 동력을 착실히 다져온 중견기업이 대한민국 경제의 중심으로서 마땅한 소명을 충실히 수행해야 할 때"라고 말했다.





AD

최 회장은 또 "중견기업의 경영 부담을 획기적으로 완화할 수 있도록 정부, 국회와 더욱 긴밀히 소통하고 기업에 대한 합리적 인식을 확산함으로써 평생의 노고를 자긍할 계기를 마련하겠다"라면서 "중견기업계 전체를 아우르는 교류·협력의 거점으로서 대한민국 경제와 산업 발전을 촉진할 실효적인 방안을 더불어 숙의하고, 구체적으로 실현해 나아갈 것"이라고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>