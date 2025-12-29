조계종 총무원장 신년사 "비난 멈추고 각자 마음 돌아보는 여유 가져야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

갈등과 대립 넘는 사회적 화합 강조

대한불교조계종 총무원장 진우스님이 병오년(丙午年)을 맞아 신년사를 발표하고, 갈등과 대립을 넘어 마음의 평안과 사회적 화합을 강조했다.

조계종 총무원장 진우스님. 조계종 제공

AD

진우스님은 신년사에서 "우리 사회 곳곳의 갈등과 대립의 근원은 밖이 아니라 각자의 마음에 있다"며 "새해에는 서로를 향한 비난을 잠시 멈추고, 스스로의 마음을 돌아보는 여유가 필요하다"고 밝혔다. 이어 "각자의 마음이 평안을 찾을 때 우리 사회의 내일도 더욱 밝아질 것"이라고 말했다.

또 "우리 사회가 다시 신뢰와 공감의 길로 나아갈 수 있도록 책임 있는 역할을 다하겠다"며 "불교의 장자 종단으로서 국민 곁에서 마음의 쉼이 되고, 사회적 약자와 소외된 이웃의 손을 잡는 든든한 벗이 되겠다"고 다짐했다.





AD

진우스님은 끝으로 "병오년 새해에는 분노의 불을 내려놓고 지혜와 자비의 불을 밝혀 서로의 마음을 덥히는 한 해가 되기를 바란다"며 새해 축원의 말을 전했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>