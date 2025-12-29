KT-이화여대, 청소년 AI 윤리·활용 교육 확대…新 커리큘럼 제작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI윤리 커리큘럼 제작…전담 조직 자문

11월 서울시교육청과 협력해 시범 교육

KT와 이화여대 미래교육연구소가 청소년 대상 인공지능(AI) 역량 교육을 확대 진행한다고 29일 밝혔다.

KT와 이화여대 미래교육연구소는 AI윤리 커리큘럼을 새롭게 제작했다. 이 커리큘럼은 KT의 AI윤리 정책·프로세스 전담 조직의 자문을 바탕으로 AI윤리의 정의, 핵심가치 등을 체계적으로 정립했다. 학생들이 AI 기술의 사회적 영향력에 대해 스스로 고민해보고, AI를 주체적으로 활용할 수 있도록 돕는 체험형 커리큘럼도 포함됐다.

이번 AI윤리 교육 확대 시행에 앞서 KT는 이 커리큘럼을 11월 한 달간 서울시교육청과 협력해 4개 학교 약 28개 학급 대상으로 시범 교육을 진행해 효과성을 검증했다.

KT는 디지털 환경의 부작용을 예방하기 위해 사회공헌 활동을 지속적으로 추진 중이다. 이화여대 미래교육연구소와 2022년부터 전국 약 13만명의 초등학생과 중학생을 대상으로 '찾아가는 디지털 시민 교육'을 진행했다.





오태성 KT ESG경영추진실장은 "대한민국 미래의 주인공이 될 청소년들이 AI를 올바르게 이해하고 책임감 있게 활용할 수 있도록 돕는 AI윤리 교육이 중요하다"며 "앞으로도 디지털 격차 해소와 올바른 디지털 활용 문화 확산을 위해 지속적으로 노력할 계획"이라고 했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

