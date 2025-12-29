에버랜드 '붕마카세' 선보인다…새해맞이 '붕어빵 러쉬' 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1월1일부터 왓에버 시리즈 론칭

다양한 붕어빵 맛볼 수 있어

붕어빵 포토스팟, 굿즈·이벤트도

새해 에버랜드 곳곳이 국민 간식 붕어빵의 향기로 가득 찬다.

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 2026년 새해를 맞아 매월 새로운 테마로 다채로운 콘텐츠를 선보이는 '왓에버 시리즈 (Whatever Series)'를 론칭하고, 첫번째 순서로 겨울 대표 간식 붕어빵을 선택했다.

왓에버 시리즈는 튤립, 장미축제 등 계절별로 진행되는 에버랜드 대표 축제와는 별개로, 매월 고객들의 관심사를 기반으로 테마를 정해 딱 한 달 동안 집중적으로 스페셜 이벤트를 펼치는 신규 프로그램이다.

1월 1일부터 진행되는 새해 첫 왓에버 시리즈는 '붕어빵 러쉬(Rush)'로, 추운 겨울 어느 따뜻한 곳에서 잠든 카피바라가 붕어빵이 쏟아져 내리는 행복한 꿈을 꾼다는 스토리를 따라 붕어빵을 다채롭고 색다르게 즐길 수 있는 콘텐츠들을 선보인다.

에버랜드, 붕어빵을 든 모델이 '왓에버 시리즈' 1월 테마인 붕어빵 러쉬를 소개하는 모습. 삼성물산.

먼저 붕어빵이 주인공인만큼 에버랜드 곳곳에서는 '붕마카세'(붕어빵 코스 요리)를 연상케 할 만큼 다양한 붕어빵을 맛볼 수 있다.

전통의 단팥 붕어빵은 물론 '슈붕'(슈크림 붕어빵), '피자붕'(피자 붕어빵)부터 뜨거운 붕어빵과 차가운 아이스크림 붕어빵의 이색 '뜨붕찬붕' 조합까지, 골라 먹을 수 있는 붕어빵 종류가 10여 종에 달한다.

붕어빵 뿐만 아니라 땅콩빵, 떡구이, 컵어묵, 군고구마 등 겨울 간식을 한데 모은 핫푸드 스트리트도 운영 중이라 추운 날씨에 허기진 배를 든든하게 채울 수 있다.

온가족이 함께 참여할 수 있는 체험 요소도 풍성하다. 정문 글로벌페어 지역과 알파인 빌리지 입구에는 에버랜드 대표 캐릭터인 레니가 대형 붕어빵을 들고 있는 4m 높이의 포토스팟이 마련돼 겨울 추억을 남길 수 있고, 베이글 캐릭터가 등장해 고객들과 사진을 찍는 포토타임도 알파인 지역에서 하루 2회씩 진행된다.

알파인 지역 내 알프스샵과 라시언메모리엄 상품점에서 SNS(사회관계망서비스) 인기 아이템인 붕어빵 빅헤드 모자 등 굿즈를 구입하거나 포토 키오스크에서 붕어빵 프레임을 선택해 이색 사진을 남기면서 축제 분위기에 더욱 몰입해보는 것도 추천한다.

알파인 빌리지에는 붕어 자석 낚시 체험존이 조성돼, 낚은 붕어를 교환부스에 가져가면 레니앤프렌즈 스페셜 붕어빵 스티커를 굿즈로 받을 수 있는 참여형 즐길거리를 제공한다.

1월 붕어빵 러쉬 스토리의 주인공인 카피바라가 실제 살고 있는 주토피아 뿌빠타운에서는 겨울 온천을 좋아하는 카피바라의 생태와 특성을 주키퍼가 생생하게 설명해주는 애니멀톡이 매일 1회 펼쳐진다. 또 인근 수조에서 헤엄치는 황금잉어를 찾아보며 QR 코드를 찍으면 솜을 제공하는 룰렛 이벤트에도 참여할 수 있다.

에버랜드 앱에서도 스마트예약 전용 황금붕어빵 매장 찾기 게임을 통해 소인(36개월~만 12세) 고객에 입장권 가격 우대 혜택을 주고, 붕어빵에 대한 취향을 선택하는 투표 이벤트로 추첨을 통해 5만솜을 제공하는 등 다양한 혜택을 받을 수 있는 고객 참여 프로그램이 진행된다.

쌍둥이 고객과 가족이 함께 방문할 경우 현장 매표소에서 종일권을 1인당 2만원에 특별 제공하는 '모여라! 붕어쌍둥2만' 이벤트도 빼놓을 수 없다.

지난 24일 SNS에 공개된 티저 영상에는 티익스프레스, 스노우 버스터 등 에버랜드 어트랙션에 쏟아지는 붕어빵과 붕어빵이 가득 찬 스파에서 온천욕을 즐기는 카피바라의 모습이 AI로 구현돼 누적 조회수 60만뷰를 돌파하며 많은 화제를 모으고 있다.

티저 콘텐츠를 고객들은 "귀여운 붕어빵 구름에 빵 터졌다", "겨울 감성 가득한 컨셉이라 벌써 기대된다", "느긋한 카피바라가 붕어빵 꿈을 꾸는 모습이 귀여워서 미소가 절로 지어진다", "에버랜드에 가득 퍼질 달콤하고 고소한 냄새를 상상하니 침이 고여서 당장 달려가고 싶다" 등 다양한 반응을 보였다.

에버랜드 관계자는 "붕어빵처럼 익숙한 소재도 상상력을 더하면 특별한 콘텐츠가 될 수 있다"며 "계절별 대표 축제와 함께 매달 새롭게 펼쳐지는 왓에버 시리즈를 통해 고객들에게 항상 새롭고 즐거운 경험을 선사해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 새해 들어 에버랜드에서는 오즈의 마법사 세계관 속 행복한 겨울왕국을 배경으로 '스노우 오즈 파크(Snow OZ Park)' 겨울축제가 붕어빵 러쉬와 함께 펼쳐진다.

이번 겨울축제에서는 눈썰매장 스노우 버스터와 스노우 플레이 그라운드, 스노우 야드 등 더 넓고 다양해진 눈놀이터가 마련돼 익사이팅한 겨울 추억을 선물한다. 뿐만 아니라, 해가 진 이후 형형색색 요정들과 함께하는 '문라이트 포토타임', 레니와 친구들이 함께하는 야외 댄스 타임 '런런런! 스노우 프렌즈' 공연과 포토타임 등 다채로운 볼거리도 마련됐다.





에버랜드와 캐리비안 베이를 자유롭게 오갈 수 있는 '에버 투 캐비' 이벤트도 진행되고 있어 눈썰매와 스파를 즐기며 붕어빵까지 맛보는 색다른 겨울 경험을 제공한다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

