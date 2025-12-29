"정신질환 골든타임 잡는다"…'급성기 집중치료병원' 26곳 첫 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부, 서울대병원·국립정신건강센터 등 1차 선정

응급입원부터 퇴원 후 관리까지 전담

391병상 우선 가동…내년 말까지 1600개로 확대

앞으로 자해나 타해 위험이 큰 급성기 정신질환자들이 더 전문적이고 집중적인 치료를 받을 수 있는 길이 열린다.

보건복지부는 내년 '급성기 정신질환자 집중치료병원 지정 제도' 시행을 앞두고 상급종합병원 23곳과 국립정신병원 3곳 등 전국 26개 의료기관을 집중치료병원으로 지정했다고 29일 밝혔다.

급성기 정신질환 환자들은 즉각적인 입원과 집중 치료가 필요하지만 그동안 인력과 시설 부족 등으로 인해 적절한 대응이 어려웠다.

집중치료병원은 자·타해 위험이 있는 정신질환자, 치료 효과성과 우선순위가 높은 초발 환자, 응급입원 대상자 등 급성기 정신질환자에 대한 적기 집중치료를 위해 인력, 시설 등 기준을 강화한 병원급 의료기관이다. 정부는 이를 위해 지난 11월 법적 근거를 마련하고 '급성기 집중치료실 입원료'를 신설하는 등 보상 체계도 정비했다.

이번에 1차 지정된 기관은 서울대병원 등 상급종합병원 23곳의 305병상과 국립정신병원 3곳의 86병상이다. 정부는 내년 상반기까지 기존 시범사업 참여 기관과 지역 내 역량 있는 정신병원 등을 대상으로 2차 공모를 진행하고, 2026년 말까지 전국에 총 1600개의 집중치료 병상을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 향후 지역별 응급입원 수요와 의료 자원을 고려해 일부 기준은 탄력적으로 적용해 나갈 예정이다.

집중치료병원은 단순히 입원 치료에만 그치지 않고 병상의 10~20%를 상시 응급입원용으로 운영하며, 퇴원 후에도 치료체계를 유지할 수 있도록 퇴원계획 수립, 방문·전화상담 등 병원 기반 사례관리를 제공해야 한다. 이를 통해 정신응급 초기 대응부터 집중치료, 퇴원 후 지속 치료까지 이어지는 정신질환자 치료체계 내에서 중추적 역할을 수행하게 된다.





이형훈 복지부 제2차관은 "이번 집중치료병원 지정을 통해 급성기 환자들이 제때 제대로 된 치료를 받고 조속히 일상으로 회복할 수 있기를 바란다"며 "정신질환 발병으로 어려움을 겪는 환자와 가족들이 고민 없이 선택할 수 있는 병원이 될 수 있도록 개선된 치료 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.





