고양시, GTX-A 개통 1년 만에 '교통지도' 새로 그렸다…서울역까지 16분

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, GTX-A 개통 1주년…‘사통팔달 교통 허브’ 도약

GTX-A 킨텍스역·대곡역 이용객 816만명 돌파

킨텍스역 일 최대 4만8000명 이용… 교통 패턴 변화

자유로 교통량 ↓ 대곡역 수요 ↑…‘교통 요충지’ 입지 굳혀

대장홍대선·고양은평선 등 사통팔달 광역철도망 확충 박차

경기 고양특례시(시장 이동환)가 GTX-A 개통 1주년을 맞이하며 수도권 서북부의 교통 허브로 확고히 자리매김하고 있다. 지난해 12월 28일 운정중앙~서울역 구간 운행을 시작한 이후 시민들의 출퇴근 시간은 획기적으로 단축됐으며 도시 전반의 경제 활력도 높아진 것으로 나타났다.

2024년 12월 28일 킨텍스역에서 열린 GTX-A 개통식. 고양특례시 제공

AD

29일 고양특례시에 따르면 지난 1년간(2024년 12월 28일~2025년 11월 3일) GTX-A 킨텍스역과 대곡역을 이용한 누적 승객은 816만 명을 넘어섰다. 개통 초기인 올해 1월, 일평균 1만6000명 수준이었던 이용객 수는 지난 10월 2만8000명으로 약 75% 증가한 것으로 나타났다.

'이동시간 단축'으로 삶의 질 높여… 킨텍스역·대곡역 이용객 증가로 입지 탄탄

지난 6월 한국교통안전공단이 실시한 GTX-A 이용 만족도 조사 결과에 따르면 응답자의 86%가 '만족한다'고 답했다.

GTX-A를 이용하는 이유로는 '이동시간 단축'이 66%로 가장 높았다. 실제 킨텍스~서울역 이동 시간은 16분, 대곡~서울역은 11분으로 줄어들어 시민들의 체감 효과가 뚜렷하다. 또 이용 목적은 출퇴근이 31%, 주 이용 시간대는 출근 시간인 오전 7~9시가 37%로 가장 많았다.

GTX-A 킨텍스역 입구. 고양시 제공

특히 킨텍스역은 고양종합운동장에서 대형 공연이 열리거나, 킨텍스 주요 행사일에 이용객이 크게 증가했으며 하루 최대 4만8000명이 이용하기도 했다. 뛰어난 교통 접근성을 바탕으로 고양종합운동장에서는 올해 총 18회 대형공연이 개최됐으며 약 70만명 관람객이 방문했다. 이에 따른 공연 수익은 109억원을 돌파했고 주변 상권 매출 증가 등 지역경제 전반에도 긍정적인 파급 효과를 가져왔다.

또한 GTX-A 개통은 교통수단 이용의 패턴 변화로도 이어지고 있다. 올해 1~9월 동안 자유로 교통량을 분석한 결과, 일평균 교통량은 전년도 같은 기간 대비 1.3% 감소했다.

반면 일산선(지하철 3호선)·경의중앙선·서해선이 교차하던 대곡역 이용객 수는 GTX-A 개통 전 일평균 5400명에서 올해 10월 기준 1만9000명으로 급증했다. GTX-A를 중심으로 광역철도 환승 수요가 집중되며 대곡역의 교통 요충지 역할이 한층 강화됐다.

대장홍대선 착공 등 '철도 중심 도시' 가속도

고양특례시는 사통팔달 연결된 수도권 교통 허브로 도약하기 위해 GTX-A뿐만 아니라 광역철도망 확충에도 적극 나서고 있다.

올해부터 운행을 재개한 교외선은 고양 대곡에서 양주 장흥을 거쳐 의정부까지 총 30.5㎞ 구간을 동서로 잇는다. 1~10월 고양시 구간(대곡·원릉) 총 이용객은 승차 8만2149명, 하차 7만8038명에 달하며 출퇴근 시 이용하는 직장인은 물론 관광객들의 이용 수요도 높다.

5개 철도 노선 교차하는 대곡역 전경. 고양특례시 제공

지난 15일에는 부천(대장)-고양(덕은지구)-서울(홍대)를 연결하는 대장홍대선 착공식이 열렸다. 대장홍대선은 2031년 개통을 목표로 추진하고 있으며 덕은역(가칭) 신설에 따라 덕은지구에서 9호선 가양역까지 한 정거장, 홍대입구역까지는 세 정거장으로 10분 내 이동이 가능해진다.

시는 정부가 고시 예정인 '제5차 국가철도망 구축계획'과 '제5차 대도시권 광역교통시행계획'에 신규 노선 반영을 적극 건의했다. 서울 접근성을 높이기 위해 ▲신분당선 일산 연장(삼송~일산) ▲9호선 급행 대곡 연장 ▲3호선(일산선) 급행 도입을 요구했다. 또 교통 소외지역 해소와 철도 서비스 지역 확대를 위해 ▲고양은평선 일산 연장 ▲교외선 노선 변경(관산·고양동 경유)과 전철화 등도 함께 건의했다. 구간 계획이 반영될 수 있도록 관계 기관과 긴밀히 협력할 방침이다.

이미 제4차 국가철도망 구축계획에 반영된 사업들은 구체적인 실행 단계에 들어섰다. 고양은평선은 기본설계를 거쳐 내년 하반기까지 실시설계를 마무리하고, 이후 국토교통부 사업계획 승인을 받아 공사에 착수할 예정이다. 또 인천2호선 고양 연장사업은 경기도·김포시·인천광역시 등과 협력해 예비타당성조사 통과에 총력을 기울이고 있다.

교통 여건 개선을 위해 역사 시설 보완과 신설도 병행 추진 중이다. 지난 8월에는 경의중앙선 열차 1대를 4량에서 8량으로 확대해 편의를 증진시켰다. 시민 요구가 컸던 지축역사 시설개선 공사는 지난 6월 착공했으며 2026년 하반기 준공 예정이다. 또 고양은평선 기본계획에 반영된 행신중앙역과 함께 경의중앙선 향동역, GTX-A 창릉역 신설도 추진된다.

2025년 1월 11일 운행 재개한 교외선. 고양특례시 제공

한편 지난 12일에는 도시 내부 이동을 보완할 트램 노선도 가시화됐다. '대곡고양시청식사선(6.25㎞)'과 '가좌식사선(13.37㎞)'이 '제2차 경기도 도시철도망 구축계획'에 최종 반영돼 입체적 교통망 구축에 힘을 보탰다.





AD

고양특례시 관계자는 "GTX-A 개통으로 킨텍스역과 대곡역이 명실상부한 수도권 교통 요충지이자 관광·문화 거점으로 성장하고 있다"며 "더욱 빠르고 촘촘한 교통망을 구축하기 위해 현재 진행 중인 철도 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>