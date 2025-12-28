빛으로 만든 양산 젊음의 거리, 빛의 향연으로 연말 대미 장식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온골목온기페스티벌 전하는 감동



빛의 거리·버스킹으로 이어간다

경남 양산시 젊음의 거리가 화려한 조명으로 무장하며 연말 대미를 장식한다.

양산시는 지난 23일 경남도 제1호 소상공인 특화거리인 양산젊음의거리 경관조명 설치사업이 마무리됐다고 전했다.

이번 경관조명 설치는 양산젊음의거리의 야간 경관을 개선하고. 연말연시 시민들에게 다채로운 볼거리와 감동을 제공하기 위해 추진됐다.

거리 전반에 은은한 조명이 더해지며 야간에도 안전하고 활기찬 분위기가 조성돼 시민과 방문객들의 발길을 끌고 있다.

양산젊음의거리 공연.

AD

특히 크리스마스 당일 25일에는 새롭게 단장한 빛의 거리를 배경으로 댄스와 버스킹 공연이 열려 시민들의 큰 호응을 얻었다. 이번 공연은 최근 성황리에 마무리된 소비로 전해지는 온기 소비로 함께하는 진짜 행복, '온(ON)골목 온(溫)기 페스티벌'의 따뜻한 축제 분위기를 양산젊음의거리로 이어가기 위해 마련됐으며, 민관이 함께 지역 상권에 활력을 불어넣는 상생의 장으로 의미를 더했다.

양산젊음의거리는 지난 11월 '경남 소상공인의 날 기념식과 어울림 한마당'을 성공적으로 개최하며 지역 경제 활성화의 거점으로 주목받아 왔다. 이번 경관조명 설치와 크리스마스 버스킹 공연은 이러한 흐름에 시너지를 더하며 시민들에게는 특별한 추억을, 상인들에게는 희망의 메시지를 전했다.

양산젊음의거리 운영위원회 관계자는 "경관조명 설치로 거리 분위기가 한층 살아났다"며 "이에 발맞춰 준비한 버스킹 공연을 통해 양산젊음의거리가 더욱 활성화되길 바라는 마음으로 행사를 준비했다"고 말했다.





AD

시 관계자는 "온골목 온기 페스티벌의 열기가 양산젊음의거리 경관조명 설치와 버스킹 공연으로 자연스럽게 이어져 더욱 의미가 깊다"며 "앞으로도 젊음의 거리가 지역 상권 활성화의 모범 사례로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>