국민의힘 "與김병기, 시간 끌지말고 원내대표직 사퇴해야"

"특혜 의혹 하나같이 가볍지 않아"

국민의힘은 28일 사생활 비위 의혹을 받는 김병기 더불어민주당 원내대표의 사퇴를 촉구했다.

최보윤 수석대변인은 이날 논평에서 "중대한 권력형 특혜 의혹이 연이어 제기되는 상황에서 직을 유지하겠다는 것은 국민 상식에 정면으로 반한다"며 "김 원내대표는 더 이상 시간을 끌 것이 아니라 즉각 원내대표직에서 사퇴하고 국민 앞에 책임부터 져야 한다"고 밝혔다.

최 수석대변인은 "국회 국토교통위원 시절 대한항공 호텔 숙박권 무상 사용 의혹, 국정감사를 앞두고 피감 기업 대표와의 오찬, 의료 공백 시기 지역구 병원에서의 특혜성 진료 의혹, 배우자·며느리·손주에 이르기까지 제기된 대한항공 관련 특혜 의혹은 하나같이 가볍지 않다"고 말했다.

이어 "국가정보원에 근무 중인 장남의 첩보성 업무와 관련해 김 원내대표가 직접 보좌진에게 '아들을 도와달라'고 요청하고, 의원실을 통해 외국 정상 방한 및 대기업 일정 확인을 시도했다는 폭로까지 나왔다"며 "분명한 권력형 특혜의 패턴"이라고 했다.





최수진 원내수석대변인도 이날 논평을 내고 "김 원내대표는 각종 의혹에 대해 국민께 솔직하게 해명하고 책임을 져야 한다"며 거취 표명을 촉구했다. 그러면서 "민주당은 강선우 의원 직원 갑질 의혹, 장경태 의원 성추행 의혹, 최민희 의원 피감기관 축의금 논란 등 대형 악재가 발생할 때마다 버티기로 일관하고 있다"며 "이것이 민주당이 말해 온 공정과 정의냐. 문제 의원들에 대한 책임 있는 조치를 해야 할 것"이라고 비판했다.

김병기 더불어민주당 원내대표가 24일 국회에서 '가족 항공사 의전 의혹'에 대한 입장을 말하고 있다. 2025.12.24 김현민 기자

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

