한파에 주거취약가구 찾은 박강수 마포구청장

현장 방문…난방·안전 상태 점검

박강수 서울 마포구청장이 한파주의보가 내린 지난 26일 오후 관내 주거취약가구를 직접 방문해 안부를 확인하고 생활 여건을 살폈다.

박강수 마포구청장이 한파 속 어르신의 안부를 살피고 있다. 마포구 제공.

박 구청장은 "추운 날씨에 난방은 잘 되는지, 불편한 점은 없는지"를 물으며 거주 공간의 보온 상태와 난방기 사용에 따른 화재 위험, 수도 계량기 동파 우려 등 겨울철 안전 요소를 꼼꼼히 확인했다. 현장에서 확인된 애로 사항은 즉시 관계 부서와 공유해 필요한 지원이 지체 없이 연계되도록 조치했다.

박 구청장은 "요즘 날씨가 부쩍 추워져서 잠은 잘 주무시는지, 난방은 불편하지 않으신지 계속 마음이 쓰였다"며 "도움이 필요한 이웃들이 겨울을 안전하게 보낼 수 있도록 현장 점검과 지원을 지속하겠다"고 말했다.

마포구는 지난달 15일부터 내년 3월 15일까지 한파대책을 추진하며 취약계층 보호를 강화하고 있다. 경로당을 한파쉼터로 운영하고, 돌봄 인력을 활용한 안부 확인과 안전 점검을 병행한다. 건강 취약계층을 대상으로 방문 또는 유선을 통한 건강관리와 한랭질환 예방 안내를 실시하고 있으며, 한파특보 발령 시에는 격일 안부 확인을 실시해 돌봄 공백을 최소화하고 있다.





마포구는 앞으로도 '안부 확인-현장 점검-즉시 연계'로 이어지는 대응 체계를 통해 한파 속에서도 구민의 일상이 흔들리지 않도록 촘촘한 보호망을 유지해 나갈 계획이라고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

