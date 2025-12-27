"심상치 않네~"…영암 오리농장서 또 조류인플루엔자 항원 확인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반경 10㎞방역지역 지정

이동 제한·소독 등 조치시행

고병원성 AI 전남서만 3건

전라남도는 27일 영암군 도포면 소재 한 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 확인돼 즉각 초동방역 조치를 실시했다. 전남도 제공

AD

전라남도는 27일 영암군 도포면 소재 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 확인돼 즉각 초동방역 조치에 나서 추가 발생 차단을 강화하고 있다고 밝혔다.

해당 농장은 육용오리 3만 3,000여 마리를 사육하는 곳으로, 사육단계 예찰 검사 과정에서 H5형 항원이 확인됐다.

현재 고병원성 여부는 농림축산검역본부에서 정밀검사를 진행 중이며, 최종 판명까지는 약 1~3일이 소요될 것으로 예상된다.

전남도는 항원 확인 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 투입해 해당 농장 출입을 통제하고 소독 등 방역 조치를 했다.

발생 농장 반경 10㎞ 이내를 방역지역으로 설정해 이동을 제한하고 집중 소독과 임상·정밀검사도 했다.

또 신속한 살처분과 함께 도 현장 지원관 2명을 파견해 발생 원인에 대한 정밀 조사에 착수했다. 인접 지역과 역학적으로 연관 가능성이 있는 농가에 대해서도 정밀검사를 신속히 실시해 추가 발생 가능성을 사전에 차단할 방침이다.

전남도는 발생 계열사와 도내 오리농장, 관련 축산시설(도축장·사료공장 등), 축산차량을 대상으로 27일 12시부터 28일 12시까지 24시간 동안 일시 이동중지명령을 내리고, 가금농장과 축산관계 시설 전반에 대해 일제 소독을 실시한다.

박현식 전남도 농축산식품국장은 "이번 겨울철 유행 중인 고병원성 조류인플루엔자 바이러스는 예년보다 감염력이 크게 높아 극히 적은 양의 바이러스로도 농장 내 전파가 가능한 엄중한 상황이다"며 "사람과 차량 출입 통제, 소독, 전실 운영 등 기본적인 차단방역 수칙을 더욱 철저히 준수해 달라"고 당부했다.





AD

한편 이날 기준 고병원성 조류인플루엔자는 전국적으로 23건이 발생했으며, 전남에서는 나주 1건과 영암 2건 등 모두 3건이 확인됐다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>