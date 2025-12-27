단둘이 살던 손자의 돌변…충주서 30대 손자가 80대 외할머니 살해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

둔기로 폭행 후 반나절 방치…경찰, 범행 시점 파악 집중

자수 전화로 드러난 범행…경찰 "사안 중대해 구속영장 신청"

평소 정신질환 앓아와…입 닫은 30대 손자, 범행 동기 미궁

"시신 이미 경직 상태" 오전 중 살해 후 저녁에야 경찰 신고

충북 충주에서 30대 손자가 함께 살던 80대 외할머니를 살해하는 참혹한 사건이 발생했다.

충북 충주경찰서. 연합뉴스.

충주경찰서는 외조모를 둔기로 때려 살해한 혐의(존속살해)로 30대 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 27일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨는 전날인 26일 오전, 충주시 교현동의 한 아파트에서 함께 거주하던 외할머니 B씨(80대)를 살해한 혐의를 받고 있다.

사건의 전말은 A씨의 자수로 드러났다. A씨는 범행 당일 오후 8시 40분께 경찰에 직접 전화를 걸어 신고했다. 현장에 출동한 경찰은 시신의 부패 및 경직 상태 등을 토대로 A씨가 신고 당일 오전 중에 이미 B씨를 살해한 것으로 보고 구체적인 범행 시점을 파악하고 있다.

조사 결과 A씨는 평소 정신질환을 앓아왔던 것으로 확인됐다. 평소 해당 아파트에서 외할머니와 단둘이 생활해온 A씨는 현재 경찰 조사에서 정확한 범행 동기에 대해 입을 열지 않고 있는 것으로 전해졌다.





경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위와 수법 등을 집중적으로 추궁하는 한편, 사안의 중대성을 고려해 이날 중으로 구속영장을 신청할 방침이다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

