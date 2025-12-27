전남도, 한파·폭설 앞두고 농업재해 대응력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 22개 시군 담당자 대상

피해조사 복구계획 수립 교육

전남도는 최근 도내 22개 시군 농업재해 담당자를 대상으로 '겨울철 농업재해 피해조사 및 복구계획 수립 교육'에 나섰다. 전남도 제공

AD

전라남도가 겨울철 한파와 폭설 등 농업재해에 선제적으로 대응하기 위해 시군 담당자들의 현장 대응 역량 강화에 나섰다.

전남도는 최근 도내 22개 시군 농업재해 담당자를 대상으로 '겨울철 농업재해 피해조사 및 복구계획 수립 교육'을 실시했다. 재해 발생 시 피해를 정확히 조사하고 복구 지원을 신속히 하기 위한 실무 교육이다.

교육에서는 겨울철 기상 전망을 토대로 과거 농업재해 피해 사례를 분석하고, 재해를 줄이기 위한 사전 예방 대책을 다뤘다. 시설하우스와 과수시설 등 겨울철 피해가 잦은 농업시설을 중심으로 관리 요령과 점검 방법도 공유했다.

또 실제 피해 사례를 통해 재해 유형별 대응 방법을 설명하고 '농가 피해 신고·접수 절차', '현장 피해조사 방식', '복구계획 수립과 복구비 지원 절차' 등 행정 처리 전반을 점검했다.

교육을 이수한 시군 담당자들은 각 읍·면·동 담당자를 대상으로 추가 교육을 진행해 현장 대응 체계를 강화할 계획이다.





AD

유덕규 전남도 식량원예과장은 "농업재해는 사전 대비와 초기 대응이 중요하다"며 "시군 담당자의 대응 역량을 높여 겨울철 농업재해 피해를 줄이겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>