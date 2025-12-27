일본 여행 부담 현실화 되나…내년 출국세 3배 인상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제관광여객세 9000원→2만7000원

일본 정부가 내년 7월부터 출국 시 부과하는 '국제관광여객세'를 현행 1인당 1000엔(약 9000원)에서 3000엔(약 2만7000원)으로 인상하기로 했다.

교도통신 등 일본 언론은 27일 정부가 전날 회의에서 이 같은 방침을 확정했다고 보도했다.

일본 정부는 전날 회의에서 이런 방침을 정하고 이에 따른 2026회계연도(2026년 4월∼2027년 3월) 수입이 전년도의 2.7배인 1300억엔(약 1조2000억원)으로 증가할 것으로 전망했다.

출국세 인상에 따라 늘어난 수입은 방일객 증가로 인한 오버투어리즘(과잉관광) 대응 사업 등에 쓸 계획이다.

일본 정부는 내년 중 비자 수수료도 5배 수준으로 인상할 방침이다.

다만 현재 한국인은 관광 등 단기 체류 목적으로 일본을 방문할 때 무비자로 입국할 수 있어 비자 수수료를 낼 필요는 없다.

그러나 일본 정부는 2028년께 비자 면제국의 여행객에 대해서도 온라인으로 기본적인 내용을 신고하게 해 입국 전 심사하는 전자도항인증제도(JESTA)를 도입할 예정이며 이 제도 도입 후 심사 명목의 수수료를 물릴 계획이다.





이는 미국의 전자여행허가제(ESTA)와 유사한 제도다.





