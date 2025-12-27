새해 달라지는 대전 '2026년 달라지는 대전생활' 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5개 분야 36개 사업 소개...1월부터 e북으로 열람 가능



대전시가 병오년 새해 시민들에게 유익한 정보가 될 '2026년 달라지는 대전생활'을 발간했다.

'새롭게 선보여요'와 '이렇게 달라집니다' 등 정보를 세부적으로 구분해 경제, 문화, 복지, 안전·환경, 교통·과학 5개 분야 총 36건 사업을 담았다.

신규 정책으로는 대전 소상공인 상권 분석 서비스 운영, 도시가스 요금 카드 납부 소상공인으로 확대 시행, 전세 사기 피해 제로 대전시 안심 계약 컨설팅 등이 있다.

또 3월에 개관하는 대전테미문학관, 늘봄학교 어린이 과일 간식 지원, 자율주행 버스 시범 운행, KAIST 개방형 양자 팹 구축 예정도 시민들에게 소개됐다.

기존 정책이 달라지는 사례도 있다. 야생동물 거래 신고제 및 영업허가제 전면 시행과 고령운전자 운전면허 반납지원제도 개편, 공동주택 공동현관 긴급 출입 시스템 운영, 대중교통비 지원 확대를 위한 K-패스 도입, 공동육아 나눔터 확대 운영, 장애인 전동보조기기 보험 가입 및 지원 등이 대표적이다.

대전시 관계자는 "2026 달라지는 대전생활을 통해 대전시의 정책 방향과 현재 진행 상황과 비전까지 알 수 있을 것"이라며 "시민들에게 유익한 정보를 담고자 노력했다. 새로운 정보를 통해 2026년을 알차게 설계하길 바란다"고 말했다.





한편 2026 달라지는 대전생활 책자는 1월 중 행정복지센터와 도서관 등에 비치되고, e-북은 대전시청 홈페이지, 행정정보, 달라지는 대전 생활에서 열람할 수 있다.





