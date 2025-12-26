김한슬·이경희 구리시의원, 경기도시군의장협의회 우수의원 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 구리시의회 김한슬·이경희 의원이 지난 24일 동두천시 시민회관에서 경기도시군의장협의회 주최로 열린 '2025 경기도시군의회 의정활동 우수의원 표창수여식'에서 각각 '지역경제활성화부문', '의정연구발전부문' 표창을 수상했다.

구리시의회 김한슬·이경희 의원이 지난 24일 동두천시 시민회관에서 경기도시군의장협의회 주최로 열린 '2025 경기도시군의회 의정활동 우수의원 표창수여식'에서 각각 '지역경제활성화부문', '의정연구발전부문' 표창을 수상하고 있다. 구리시의회 제공

AD

의욕적인 의정활동으로 지역발전에 공헌한 의원을 포상해 지방자치 발전에 기여하고 믿을 수 있는 사회를 만들어 가고자 경기도 기초의회 의원을 대상으로 진행된 이번 시상식은 ▶주민참여소통 ▶지역현안해결 ▶의정활동 ▶공약실천 ▶지역경제활성화 ▶행정개선 ▶의정활동개선 ▶행정감사 ▶예산절감 ▶의정연구발전 ▶의정봉사 등 11개 부문으로 표창 수여식을 진행했다.

김한슬·이경희 의원은 효율적인 예·결산 심의 활동, 적극적인 원내 의정활동 수행, 구리시민의 삶의 질 향상을 위한 정책 제안 및 봉사활동 등으로 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 표창을 수상하게 됐다.

김한슬 의원은 "이번 시상식에서 의정활동부문 표창을 수상하게 되어 기쁘고 감사하다"며 "최근 구리시가 많은 변화를 겪는 과정에서 부득이하게 피해를 보는 시민들도 있는데, 정책적·제도적으로 보완하여 선의의 피해자를 최소화하고 지역경제 활성화를 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

이경희 의원은 "의정활동 우수의원 시상식에서 이런 귀한 상을 받게 되어 감사하다"며 "앞으로도 의원으로서의 전문성을 제고하기 위해 정책연구, 사례분석 등 다양한 방안을 통해 구리시민들에게 체감이 되는 정책으로 보답하는 시의원이 되기 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>