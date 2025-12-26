먹고 바르고 나눈다…청송사과 가공품 3종, 식탁에서 화장대까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사과 한 알에 담긴 영양을 피부에 얹으면 어떨까? "사과는 먹는 것"이라는 고정관념을 깼다.

경북 청송군농업기술센터는 청송사과의 부가가치 향상과 지역 농산물 가공산업 활성화를 위해 개발한 가공제품 3종 '청송사과김', '애플블리스', '예쁘니까 사과해'를 본격 판매한다.

청송사과 가공품 3종.

이번 제품들은 청송군농업기술센터가 연구·개발한 기술을 바탕으로 특허 출원, 기술이전, 시제품 평가 등 체계적인 절차를 거쳐 완성됐으며, 특히 청송 풋사과를 활용한 차별화된 가공기술로 제품 경쟁력을 높였다.

청송군농업기술센터는 2025년 12월 판매자 모집공고를 통해 소노벨 청송, 해뜨는농장, 까치가족을 판매업체로 선정했다. 소노벨 청송은 굿앤굿스 마트를 통해 제품을 판매하며, 해뜨는농장은 관광객 대상 오프라인 판매와 사이소몰 등 온라인 판매를 병행할 예정이다. 까치가족은 유튜브 홍보와 네이버스토어를 통해 판매에 나선다.

'청송사과김'은 '풋사과 소금과 이의 제조방법' 특허 기술을 적용한 제품으로, 2025년 6월 한국맥꾸룸과의 기술이전 협약을 통해 생산된 풋사과소금을 사용해 제조됐다. 사과 특유의 산뜻한 풍미와 감칠맛이 특징이며, 가격은 1박스(12봉) 2만원이다.

'애플블리스'는 '풋사과 식초 과립과 이의 용도' 특허를 기반으로 개발된 제품으로, 경북바이오산업연구원에 의뢰해 제작됐다. 청송사과를 발효한 뒤 동결건조하고 콜라겐과 유산균으로 코팅한 과립형 식초 제품으로, 간편하게 섭취할 수 있으며 가격은 1박스(60포) 3만원이다.

'예쁘니까 사과해'는 청송사과 추출물이 함유된 마스크팩으로, 상큼한 사과향과 함께 피부결 개선과 주름·생기 케어에 도움을 준다. 가격은 1만 5000원이며, 청송읍·진보면 하나로마트와 한우프라자, 송원APC, 프리티 등에서 판매 중이다.





군 관계자는 "청송사과 가공제품의 다양화와 판로 확대를 통해 지역 농산물의 부가가치를 높이고, 더 많은 소비자가 청송사과의 우수성과 청송의 매력을 직접 체험할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

