화순군 '마을공동체 만들기 공모사업' 설명회

사업 추진 방향·유형별 사업 내용 등 설명

전남 화순군이 최근 화순어울림센터 대회의실에서 '2026년 마을공동체 만들기 공모사업 설명회'를 열었다.

2026년 마을공동체 만들기 공모사업 설명회 기념사진. 화순군 제공

26일 군에 따르면 이번 설명회는 내년 마을공동체 만들기 공모사업에 대한 이해를 높이고 주민 주도 공동체 활동 참여를 돕기 위해 마련됐으며, 마을활동가와 주민 모임 관계자 등 40여 명이 참석했다.

설명회에서는 ▲2026년 마을공동체 만들기 공모사업 추진 방향 ▲유형별 사업 내용 ▲지원 대상과 선정 기준 ▲신청 절차 및 유의사항 등에 대한 설명이 이뤄졌다. 이어진 질의응답 시간을 통해 참석자들은 사업 신청 절차와 준비 과정 등에 대한 궁금증을 해소하는 시간을 가졌다.

군은 올해 32개 마을공동체가 사업에 참여하고 있으며, 내년에도 32개소 내외를 선정할 계획이다, 다만, 선정 규모는 사업 여건에 따라 변경될 수 있다.

사업에 선정된 마을은 공동체 활동을 위한 사업비와 교육·컨설팅 등 다양한 지원이 제공된다.

박용희 지역경제과장은 "마을공동체 사업은 주민들이 스스로 마을의 문제를 찾고 해결하는 과정이다"며 "군에서는 지속적인 교육과 지원을 통해 주민 주도의 건강한 공동체가 만들어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 마을공동체 만들기 공모사업은 내년 1월 7일까지 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 화순군 마을공동체혁신센터로 문의하면 된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

