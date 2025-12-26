후지산 한국인도 많이 가는데…기념품 가게에 욱일기 상품 버젓이

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

등반 스탬프 용 나무 스틱에 욱일기 문양 부착

"해외 관광객, 의미 모른 채 일본상징 인식"

일본 대표 관광지인 후지산 인근 기념품 가게에서 욱일기 문양이 사용된 상품이 판매되고 있는 사실이 알려지며 논란이 일고 있다.

후지산에서 욱일기가 사용된 상품이 판매 중인 모습. 서경덕 교수 인스타그램

AD

서경덕 성신여대 교수는 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "겨울 시즌을 맞아 후지산의 모습을 사진과 영상으로 담기 위해 많은 해외 관광객들이 일본을 방문하고 있다"며 최근 후지산 주변 기념품 가게에서 욱일기가 사용된 상품이 판매되고 있다는 제보를 받았다고 밝혔다.

서 교수에 따르면 문제가 된 상품은 후지산 등반 시 각 산장에서 스탬프를 찍는 용도로 사용하는 나무 스틱으로 실제 등산객뿐 아니라 등반을 하지 않는 관광객들 사이에서도 후지산을 대표하는 기념품으로 인기가 높은 제품이다. 그러나 해당 나무 스틱에 욱일기 문양이 부착돼 판매되고 있어 논란을 키우고 있다.

서 교수는 "해외 관광객들이 많이 구매하는 기념품에 욱일기를 걸어 '상품화' 한다는 건 정말로 잘못한 일"이라며 "욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯해 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로, 군국주의와 제국주의를 상징하는 전범기"라고 지적했다.

특히 그는 많은 해외 관광객들이 욱일기의 역사적 배경을 알지 못한 채 단순히 일본의 상징물로 인식해 해당 상품을 구매하고 있다는 점을 문제로 꼽았다.





AD

서 교수는 "이러한 상황을 막기 위해 욱일기의 역사적 사실에 관한 다국어 영상을 제작해 전 세계 네티즌들에게 알리는 글로벌 캠페인을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>