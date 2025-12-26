부산항만공사, 북항마리나 겨울방학 어린이 수영특강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 겨울방학을 맞이해 부산 북항 마리나에서 2026년 1월 한달간 어린이 수영특강 프로그램을 운영한다.

오는 1월 6일부터 1월 30일까지 1개월 과정으로 진행되는 이번 특강은 키 130㎝ 이상 초등학생을 대상으로 주 4회(화~금) 오전 10시, 11시에 운영되며 초급반과 중급반 각각 20명씩 모집한다. 강습내용은 호흡법, 물에서 뜨기, 영법 교정 등 수영을 처음 배우는 초보자부터 수영에 능숙한 어린이까지 수준에 맞는 내용으로 구성된다.

수영특강은 2025년 12월 23일부터 31일까지 기간 내 부산 북항 마리나 아쿠아시설 1층 리셉션에서 선착순으로 접수한다. 월요일은 정기휴무이다.





접수 시에는 가족관계증명서를 제시해야 하며 자세한 사항은 부산 북항 마리나에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

