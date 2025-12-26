성탄절 앞둔 고령군청에 이어진 ‘온정의 릴레이’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 기업·단체 9곳 성금 기탁…연말 이웃사랑 실천

성탄절을 하루 앞둔 24일 고령군청에 지역사회를 밝히는 따뜻한 나눔의 발걸음이 이어졌다.

고령군은 지역 기업과 단체 등 총 9곳이 참여해 사랑의 성금을 기탁하며 연말 이웃사랑 실천에 동참했다고 26일 전했다.

이날 기탁식에서는 지역 기업과 단체의 참여가 두드러졌다. ㈜고령비에스(대표 노해철·윤형철)가 함께모아행복금고 성금 500만원을 기탁하며 나눔의 시작을 알렸고, 카포스 고령군지회(회장 전영종)가 성금 100만원을 전달했다.

이어 사단법인 한국양봉협회 고령군지부(100만원), 매일영농조합법인(대표 서태수·500만원), 쌍림면발전협의회(회장 전상단·100만원), ㈜대경에스크(소장 김종천·50만원), 쌍림면청년회(회장 송영견·200만원), 고령군 자율방재단 읍면 단장 일동(단장 강문희·100만원), 새천년관광(대표 박무건·100만원)까지 총 9곳이 성금 기탁에 동참했다.

기탁에 참여한 관계자들은 "성탄절을 앞두고 고향 고령의 이웃들이 조금이나마 더 따뜻하고 행복한 연말을 보내길 바라는 마음으로 정성을 모았다"고 입을 모았다.





이남철 고령군수는 "변함없는 이웃사랑을 실천해 주신 9곳의 기탁자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "보내주신 소중한 성금은 도움이 필요한 이웃들에게 따뜻한 온기로 잘 전달하겠다"고 말했다.

㈜고령비에스가 함께모아행복금고 성금 500만원을 기탁하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

