시민 선정 올해 최고 뉴스 '대전 0시 축제 2년 연속 방문객 200만명 돌파'

4021억원 경제적 파급효과 창출...전국 지자체 벤치마킹 대상



도시철도 2호선 전 구간 착공 2위, 갑천생태호수공원 개장 3위

사진=대전시 제공

대전을 노잼도시에 꿀잼도시로 탈바꿈시킨 요인 중 하나인 '대전 0시 축제'가 올해 대전시민이 선정한 10대 뉴스에서 1위를 차지했다.

대전 시민들은 2025년 대전시정 뉴스 중 '대전 0시 축제 2년 연속 방문객 200만 명 돌파'를 올해 최고의 뉴스로 뽑았다.

대전시가 연말을 맞아 시민과 함께 다양한 시정 성과를 공유하고 이에 대한 시민 의견을 듣기 위해 '2025년을 빛낸 대전시정 10대 뉴스' 투표를 진행했다.

지난 8일부터 17일까지 진행된 온라인 투표에 총 9441명이 참여한 가운데 '대전 0시 축제 2년 연속 방문객 200만 명 돌파'가 2935표를 얻어 1위를 차지했다.

중앙로 일원에서 9일간 열린 2025년 대전 0시 축제는 2024년 200만 명에 이어 올해 216만 명이 방문하며 대한민국을 대표하는 여름 축제로 자리 잡았다.

다양한 즐길 거리와 볼거리로 축제 기간 내내 인산인해를 이뤘으며, 4021억 원의 경제적 파급효과를 창출해 전국 지자체의 벤치마킹 대상이 되는 경제활성화형 축제로 거듭났다.

특히, 올해는 꿈돌이와 그의 가족들인 '꿈씨 패밀리'로 축제장 곳곳이 다채롭게 꾸며지며 대전의 도시브랜드를 각인시켰고, 국내를 넘어 글로벌 축제로의 가능성을 보여줬다는 평가다.

2위는 2880표를 얻은 '도시철도 2호선 건설사업 전 구간 착공'이 차지했다.

도시철도 2호선은 1996년 기본계획 승인 이후 28년 만에 지난해 12월 착공식을 개최했고, 올해 본선 14개 전 공구의 착공을 완료하며 사업 본격화를 알렸다.

도시철도 2호선 공사는 공구 분할 발주와 지역업체 우대로 지역업체의 공사 참여를 대폭 확대하며 침체된 건설경기에 단비가 됐다.

대전 5개 구 전역을 순환하는 도시철도 2호선은 2028년 개통을 목표로 추진 중이며, 대전을 대표하는 랜드마크이자 교통 혁신을 이끄는 친환경 교통수단으로 관심이 집중되고 있다.

3위는 2546표를 얻은 '도심 속 시민 힐링 공간, 갑천생태호수공원 개장'이 차지했다.

서구 도안동과 유성구 원신흥동 일원에 조성된 갑천생태호수공원은 2006년 대전시 도시기본계획에 반영된 이후 19년 만인 지난 9월 개장하며 시민들의 숙원을 해결했다.

총면적 43만 1244㎡의 갑천생태호수공원은 호수와 전망대, 오름 언덕, 출렁다리 등 다양한 시설을 갖춰, 개장 한 달 만에 방문객 22만 명을 돌파하며 새로운 시민의 힐링 쉼터로 자리 잡았다.

4위는 2456표를 얻은 '대전 한화생명 볼파크 본격 개장'이 선정됐다.

대전 한화생명 볼파크는 기존 한밭야구장 이후 61년 만에 문을 연 한화 이글스의 새로운 홈구장으로, 국내 최초 인피니티풀과 아시아 최초 몬스터월 등을 갖춰 개장 전부터 많은 야구팬의 기대를 모았다.

개장 이후 한화 이글스의 성적은 눈에 띄게 상승해 올 시즌 19년 만에 한국시리즈에 진출하는 쾌거를 거뒀으며, 이는 시민들에게 큰 기쁨을 안겼다. 좌석점유율 99.3%를 기록하며 매 경기 구름 관중을 이뤄 원도심 경제 활성화로 이어졌고, 이러한 시민들의 야구사랑은 대전을 야구 특별시로 이끌고 있다.

5위는 '대전 상장기업 67개, 시가총액 87조 원 달성'이, 6위는 '꿈돌이 라면, 꿈돌이 호두과자 연이은 인기 행진'이 차지했다.

그 외 '충청권 광역급행철도(CTX) 민자적격성 조사 통과'가 7위, '유성복합터미널 신축공사 준공'이 8위, '4년 연속 수상, 2025 전국 지자체 일자리대상 최우수상'이 9위, '동대전도서관 개관, 한밭도서관 그린리모델링'이 10위에 오르며 뒤를 이었다.





최우경 대전시 대변인은 "각종 숙원사업을 풀어낸 2025년은 시민과의 약속이 하나하나 현실로 완성된 의미 있는 한 해였다"며 "민선 8기 마지막 해에 접어든 만큼 남은 역점사업 추진에 박차를 가해 일류경제 도시 대전을 완성하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

