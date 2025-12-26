동작구, 상도동에 '호텔급' 복합시설 건립…29일 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수영장·사우나 갖춘 생활SOC

서울 동작구(구청장 박일하)가 상도동에 호텔 수준의 수영장과 사우나를 갖춘 복합시설 '상도SOC'를 짓는다. 상도SOC는 상도동 438 일대에 지하 1층~지상 5층, 연면적 약 3168㎡ 규모로 건립된다. 오는 29일 착공한다.

상도동 생활SOC 시설 조감도. 동작구 제공.

시설의 핵심은 2~5층에 들어서는 최고급 사우나와 수영장이다. 주민 편의와 여가 활동을 위한 공간으로 꾸며지며, 노유자시설도 함께 마련된다. 구는 이를 통해 구민 누구나 편리하게 양질의 생활체육시설을 이용할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 1층에는 커뮤니티 마당과 공공보행통로가 조성되고, 지하층에는 기계식 주차 시설이 들어선다.

구는 이달 초 에스앤피씨앤씨㈜를 공공지원시설 사업자로 지정하고 동작구 도시계획위원회 심의를 거쳐 도시관리계획 변경을 확정했다. 지난 11일 건축허가 신청을 받아 24일 허가를 완료했다.





박일하 동작구청장은 "상도동에 호텔 수준의 수영장 및 사우나 시설을 조성하겠다"며 "앞으로도 생활밀착형 시설을 지속적으로 확충해 도시 위상을 높여 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

