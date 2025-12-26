수원시, 시민과 함께하는 '송년·신년행사' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원시가 오는 12월31일 저녁부터 내년 1월1일 아침까지 시민과 함께하는 송년·신년 행사를 연다.

수원시는 31일 저녁 7시30분 SK아트리움 대공연장에서 '2025 송년 음악회'를 개최한다. 수원시립교향악단, 수원시립합창단, 국악인 남상일·박애리, 가수 윤형주·김세환 등이 출연한다.

또 행궁광장 특설무대에서 밤 10시30분부터 2시간 동안 '2025 제야음악회'를 진행한다. 밤 11시40분 여민각에서 제야 타종 행사도 마련한다. 취타대의 축하공연 후 자정에 이재준 수원시장, 이재식 수원시의회 의장, 시민 등이 경축 타종을 한다.





수원시는 내년 1월1일 오전 6시50분부터 8시까지 팔달산 서장대에서 새해 해맞이 행사도 개최한다. 이재준 수원시장이 시민들과 함께 해맞이를 한다. 이재준 시장은 오전 9시 현충탑 참배를 한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

