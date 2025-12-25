李대통령 국정운영 지지율 59%…민주 41%·국힘 20%[NBS]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국지표조사(NBS) 여론조사

2주 전보다 3%포인트 하락

이재명 대통령의 국정운영을 긍정적으로 평가한 비율이 59%로 2주 전에 비해 소폭 하락했다는 여론조사 결과가 25일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 22~24일 만 18세 이상 1003명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답자는 직전 조사인 2주 전보다 3%포인트 하락한 59%로 집계됐다.

시정연설을 위해 국회를 방문한 이재명 대통령이 4일 국회의장접견실에서 우원식 국회의장 등과의 환담에서 발언하고 있다. 2025.11.4 국회사진기자단

부정 평가 응답은 32%로, 지난 조사보다 2%포인트 상승했다.

이재명 정부의 국정운영 방향성에 대해서는 '올바른 방향으로 가고 있다(매우+대체로)'는 응답이 58%, '잘못된 방향으로 가고 있다(매우+대체로)'는 응답이 35%로 나타났다

정당별 지지도는 더불어민주당 41%, 국민의힘 20%를 각각 기록했다. 같은 기간 민주당은 3%포인트 하락했고, 국민의힘은 같았다. 개혁신당은 정당 지지도 4%, 조국혁신당은 3%를 기록했다.





NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p포인트다. 응답률은 15.2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

