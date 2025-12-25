"불 났는데 자동문 안열려"…테슬라, 美 당국 조사 받는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모델 3 결함 조사 청원 접수해 조사 착수

테슬라가 사고 등 비상 상황에서 차 문을 열기 어렵다는 소비자의 청원에 따라 미 당국의 추가 조사를 받게 됐다.

24일(현지시간) 미 도로교통안전국(NHTSA) 공개 서류에 따르면 NHTSA 내 결함조사국(ODI)은 테슬라 모델3의 기계식 문 열림 장치 관련 결함 조사를 요구하는 청원을 접수해 이에 대한 평가 절차에 돌입했다.

당국은 지난달 24일 접수한 청원에서 2022년형 테슬라 모델3의 기계식 문 열림 장치가 눈에 띄지 않는 곳에 숨겨져 있고, 표시가 없으며, 비상시 직관적으로 찾을 수 없게 돼 있다는 주장이 제기됐다고 설명했다. 이 사안과 관련 있는 차량은 17만9071대로 추산된다.

주요 외신에 따르면 NHTSA의 이번 조사는 조지아주의 테슬라 소유주 케빈 클라우스가 2023년 차량에 갇힌 경험 이후 당국에 조사 요구 청원을 제출한 데 따른 것으로 알려졌다. 당시 클라우스는 화재가 발생한 모델3 차 안에서 문이 열리지 않아 발로 문을 차고 겨우 탈출했다고 주장했다.

테슬라는 전기차에 전자식 문 열림 장치를 도입했지만, 차량 충돌 후 이 장치가 작동하지 않아 차 문이 열리지 않는다는 소비자 신고가 이어졌다. 또 이런 비상 상황에서 기계식 장치를 이용해 문을 열어야 하지만, 해당 장치가 직관적으로 찾기 어려운 곳에 배치돼 있어 탑승자들이 차 안에 갇힐 수 있다는 지적도 나왔다.





앞서 NHTSA는 지난 9월에도 2021년식 테슬라 모델Y 차량에서 차 문이 열리지 않는다는 소비자 신고 9건을 접수해 예비 조사에 착수한 바 있다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

