김건희특검, '여론조사 수수' 윤석열 기소…명태균도 재판행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정치자금법 위반 혐의

윤석열, 비상계엄 이후 7번째 기소

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 명태균씨로부터 불법 여론조사를 받은 혐의로 윤석열 전 대통령을 24일 재판에 넘겼다. 윤 전 대통령이 12·3 비상계엄 사태 이후 기소된 것은 이번이 7번째다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의' 첫 재판에 출석하고 있다. 2025.9.26 사진공동취재단

AD

특검팀은 이날 언론 공지를 통해 윤 전 대통령과 명씨를 정치자금법 위반 혐의로 기소했다고 밝혔다. 윤 전 대통령에 대해서는 정치자금법 위반으로 취득한 범죄수익 1억3720만원에 대해 추징보전도 청구했다.

명씨는 불구속기소 됐고, 구속 상태인 윤 전 대통령은 추가 기소 됐다. 윤 전 대통령과 같은 혐의로 지난 8월 먼저 구속기소 된 김건희 여사는 내달 28일 1심 선고를 앞두고 있다.

윤 전 대통령은 김 여사와 공모해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명씨로부터 총 2억7000만원 상당의 여론조사 총 58회를 무상 제공받은 혐의를 받는다. 명씨는 불법 여론조사를 공여한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

윤 전 대통령은 이와 관련해 지난 20일 특검팀에 출석해 소환조사를 받았다. 또 특검팀은 윤 전 대통령이 김 여사와 공모해 이봉관 서희건설 회장, 이배용 전 국가교육위원장 등으로부터 인사·이권 청탁과 함께 고가 금품을 수수한 혐의 등에 대해서도 살펴보고 있다.





AD

특검팀은 남은 수사 기간 이들 의혹 관련 혐의를 다진 후 부부를 동반 기소할 전망이다. 특검팀의 수사기간은 오는 28일까지다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>