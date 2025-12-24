우리銀, 서울시와 '서울런' 업무협약…"교육격차 해소"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역아동센터 이용 학생 800명에

학습 콘텐츠·태블릿PC 등 약 3억 지원

우리은행이 서울시, 사단법인 '함께하는 사랑밭'과 함께 저소득·학습취약계층 청소년의 교육격차 해소와 서울형 교육플랫폼인 '서울런' 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

지난 18일 서울시청 서소문2청사에서 열린 협약식에는 조세형 우리은행 기관그룹장을 비롯해 정진우 서울시 평생교육국장, 정유진 사단법인 함께하는 사랑밭 대표이사 등 주요 관계자가 참석했다.

서울런은 서울시의 대표 교육복지 사업으로, 온라인 강의와 대학생 멘토단의 일대일 멘토링을 통해 취약계층 청소년이 사교육에 의존하지 않고도 진학과 진로를 준비할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

정유진 사단법인 함께하는 사랑밭 대표이사(왼쪽부터), 정진우 서울시 평생교육국장, 조세형 우리은행 기관그룹장이 서울런 지원 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 우리은행

AD

우리은행은 이번 협약을 통해 2억7000만원의 후원금을 조성하고, 지역아동센터 이용 학생들에게 양질의 교육 서비스를 제공할 예정이다. 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 총 800명의 학생에게 내년 1월부터 6월까지 학습 콘텐츠 이용권, 교육용 태블릿PC 등을 지원한다.

이번 사업은 서울시가 행정지원과 홍보를, 사단법인 '함께하는 사랑밭'이 사업기획 및 운영을, 우리은행이 재정 후원을 맡는 민관협력 모델로 추진돼 교육복지 분야의 시너지를 높일 것으로 기대된다.





AD

우리은행 관계자는 "이번 협약이 어려운 환경 속에서도 꿈을 키워가는 아이들에게 실질적인 희망의 사다리가 되기를 바란다"며 "앞으로도 미래 세대인 청소년들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 지역사회와의 협력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>